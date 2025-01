VIDEO: आजींच्या विनंतीला मान देऊन राहुल गांधी पोहोचले, पण घराची चावीच सापडेना; त्यांच्यासमोरच वाद 'मला काय माहिती...'

Rahul Gandhi Video: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नुकतंच दिल्लीमधील केवेंटर्स स्टोअरला भेट दिली. यादरम्यान त्या इमारतीत राहणाऱ्या एका ज्येष्ठ महिलेने राहुल गांधींना आपल्या घरी येण्याचं निमंत्रण दिलं. राहुल गांधींनीही यावेळी आपुलकीने हे आमंत्रण स्विकारलं आणि आपण फक्त 2 मिनिटं थांबणार असल्याचं सांगितलं. त्यावर आजीबाईंनीही होकार दिला. पण यानंतर असं काही घडलं जे पाहून तुम्हाला हसू आवरणार नाही. याचं कारण राहुल गांधी त्यांच्या घरी पोहोचले असता घराची चावीच हरवलेली होती. यानंतर तिथे उपस्थित महिलांनाही हसू आवरत नव्हतं. हा गोड व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

राहुल गांधी स्टोअरमध्ये आलेल्या एका वयस्कर महिलेशी संवाद साधतात. महिला त्यांना सांगते की, मी त्याच इमारतीत राहते. यानंतर ती त्यांना आपल्या घरी बोलावते. राहुल गांधी हसत सांगतात की, "मी दोन मिनिटांसाठी येईन". पण यानंतर एक मजेशीर प्रकार घडतो. महिलेला घरी पोहोचल्यानंतर चावीच नसल्याचं लक्षात येतं. यानंतर तिथे जे काही होतं पाहिल्यानंतर हसू अनावर होतं.

दरम्यान राहुल गांधींनी दुकानात आलेल्या ग्राहकांशी संवाद साधला आणि तिथे कोल्ड कॉफीही बनवली. राहुल गांधी यांनी केव्हेंटर्सच्या सह-संस्थापकांशी त्यांच्या व्यवसायाबद्दल, आव्हानांबद्दल आणि भविष्यातील नियोजनाबद्दलही चर्चा केली. त्यांनी हा व्हिडीओ एक्सवर शेअर केला आहे.

How do you shake up a legacy brand for a new generation and a new market?

The young founders of Keventers shared some valuable insights with me recently.

Play-fair businesses like Keventers have driven our economic growth for generations. We must do more to support them. pic.twitter.com/LSdiP8A9bQ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 9, 2025