Aadhaar-PAN link संदर्भात आयकर विभागाचा इशारा, उशीर करु नका अन्यथा...

Aadhaar-PAN link News In Marathi: आयकर विभाग (Income Tax) अनेकदा पॅनकार्डसंदर्भात नवीन माहिती अपडेट करत असतं. पण गेल्या अनेक दिवसांपासून आयकर विभाग पॅनकार्डसंदर्भात एक गोष्ट वारंवार सांगत आहे, ती म्हणजे पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करा. ट्विट करून आयकर विभागाने पुन्हा एकदा सर्वांना पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करण्याची आठवण करून दिली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा सल्ला ही आयकर विभागाने दिला आहे. आता त्याची अंतिम मुदत अगदी जवळ येऊन ठेपली असून या दोन्ही कार्डची जोडणी करण्यासाठी आता काही दिवसच उरले आहेत.

भारतीय आयकर विभागाने पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे बंधनकारक केले आहे. या दोन्ही कार्डची जोडणी करण्यासाठी आता काहीच दिवस उरले असताना ज्यांना उशीराने जाग आली, त्यांना मात्र आता एका अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. या अडचणीमुळे दोन्ही कार्ड लिंक करणे अवघड झाले आहे. मात्र आयकर विभागाने या समस्येवर एक उपाय सांगितला असून ही अडचण दूर होताच अनेकांनी दोन्ही कार्ड जोडता येतील. नाहीतर मुदत संपल्यानंतर त्यांना दंड भरावा लागेल.

Kind Attention PAN holders!

While linking PAN with Aadhaar, demographic mismatch may occur due to mismatch in:

• Name

• Date of Birth

• Gender

To further facilitate smooth linking of PAN & Aadhaar, in case of any demographic mismatch, biometric-based authentication has… pic.twitter.com/UQuFnjda38

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 24, 2023