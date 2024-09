आताची मोठी बातमी, पोर्ट ब्लेअर आता नव्या नावाने ओळखलं जाणार, मोदी सरकारची घोषणा

Port Blair Name Change : मोदी सरकारने पोर्ट ब्लेअरचं (Port Blair) नाव बदललं आहे. केंद्रीय गृहीमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट शेअर करत याची घोषणा केली आहे. पोर्ट ब्लेअर आात 'श्री विजयपुरम' या नावाने ओळखलं जाणार आहे. देशाला गुलामगिरीच्या सर्व प्रतिकांपासून मुक्त करण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पाने प्रेरित होऊन आज गृह मंत्रालयाने पोर्ट ब्लेअरचे नाव 'श्री विजयपुरम' (Sri Vijay Puram) ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, अमित शा (Amit Shah) ह यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

'श्री विजयपुरम' हे नाव आपला स्वातंत्र्यलढा आणि अंदमान निकोबारचे योगदान दर्शवतं. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यात आणि इतिहासात या बेटाला अनन्यसाधारण स्थान आहे. चोल साम्राज्यात नौदल तळाची भूमिका बजावणारे हे बेट आज देशाच्या सुरक्षा आणि विकासाला गती देण्यासाठी सज्ज झालं आहे, असंही अमित शाह यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय.

Inspired by the vision of PM @narendramodi Ji, to free the nation from the colonial imprints, today we have decided to rename Port Blair as "Sri Vijaya Puram."

While the earlier name had a colonial legacy, Sri Vijaya Puram symbolises the victory achieved in our freedom struggle…

