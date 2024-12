'2 पेक्षा जास्त मुलं जन्माला घाला' म्हणणाऱ्या भागवतांवर ओवेसींची प्रतिक्रिया; म्हणाले 'आधी नरेंद्र मोदींना जाऊन...'

Owaisi criticizes Mohan Bhagwat Statement: सध्या लोकसंख्या कमी होत आहे, हा चिंतेचा विषय आहे असं सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले आहेत. लोकसंख्या शास्त्र सांगतं की लोकसंख्या वाढीचा दर 2.1 पेक्षा खाली गेला, तर तो समाज नष्ट होतो असंही त्यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान त्यांच्या या विधानावर एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी टीका केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली.

मोहन भागवत यांच्या विधानावर व्यक्त होताना ओवेसी म्हणाले की, "जसं महाराष्ट्रात लाडक्या बहिणीच्या खात्यात पैसे येतात, तसंच मोहन भागवतांनी हेदेखील सांगायला हवं की, जर कोणी जास्त मुलं जन्माला घातली तर त्यांच्या खात्यात आम्ही इतके पैसे टाकू. मोहन भागवतांनी असं बोलायला हवं होतं की, जे जास्त मुलं जन्माला घालतील त्यांच्या खात्यात 1500 किंवा 2000 रुपये टाकू. त्यांनी अशी योजनाच काढायला हवी होती". पुढे ते म्हणाले की, "अल्लाहच्या कृपेने माझी 6 मुलं आहेत. नरेंद्र मोदीही सहा भाऊ-बहीण आहेत. अमित शाहदेखील सहा भाऊ-बहीण आहेत".

"हे नरेंद्र मोदींना जाऊन शिकवलं पाहिजे ज्यांनी मुस्लीम जास्त मुलं जन्माला घालतात असं म्हटलं होतं," असा टोलाही त्यांनी लगावला.

Nagpur, Maharashtra | RSS chief Mohan Bhagwat says, "The decline in population is a matter of concern. Modern population science says that when the population (fertility rate) of a society goes below 2.1, that society vanishes from the earth. That society gets destroyed even when… pic.twitter.com/05fuy2dVKs

