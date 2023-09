मानलं भावा! 5 किमीच्या वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढत केली Pizza ची डिलिव्हरी; चालकानेही जोडले हात

Dominos Pizza Delivery : सहसा एखादा खाद्यपदार्थ आपण ऑनलाईन अॅपवरून मागवतो तेव्हा तिथं किमान डिलीव्हरीसाठी लागणारा वेळ साधारण 30 मिनिटे दाखवला जातो. काही Outlets तर अर्ध्या तासाहून कमी वेळात आम्ही पदार्थ तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो अशी हमीही देतात. अशा या धावत्या जगात delivery boy ची प्रशंसा करावी तितकी कमीच. कारण, गल्लीबोळातून वाट काढत, मोकळ्या रस्त्यांवरून सुस्साट निघत ही मंडळी तुमचंआमचं पोट भरण्यासाठी जेवण वेळेत पोहोचवतात. अगदी जगाच्या कोणत्याही टोकावर आणि Traffic Jam असणाऱ्या कोणत्याही रस्त्यावर ही मंडळी वेळेतच येणार याची खात्रीच आहे. अतिशयोक्ती वाटतेय? तर आधी बंगळुरूमध्ये नेमकं काय घडलंय हे पाहून घ्या.

मुळात असं काही घडू शकतं यावर कदाचित तुमचा विश्वास बसणार नाही. पण, हे खरंय. एक्स युजर ऋषिवत्सनं सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका व्हिडीओमुळं घडला प्रकार समोर आला. जिथं हा युजर स्वत: बंगळुरूत वाहतूक कोंडीत अडकला होता. त्याचवेळी त्याला भूक लागली आणि मग काय करावं? शेवटी त्यानं पिझ्झा मागवला. वाहतूक कोंडीत अडकून पडलेलं असतानाच मोबाईलवरून त्यानं ऑर्डर प्लेस केली आणि त्यानंतर जे काही झालं ते पाहून हा युजर हैराणच झाला.

अवघ्या 30 सेकंदांचा व्हिडीओ ऋषिवत्सनं शेअर केला. जिथं तो एका वरदळ असणाऱ्या वाटेमध्ये अडकला असून, आजुबाजूनं वाहनांचा आवाज आपल्याला तिथं नेमकी काय परिस्थिती असेल याचा अंदाज देत आहे. तितक्यातच तिथं दोन डिलीव्हरी बॉय येतात आणि क्षणाचाही विलंब न करता बॅगेतून पार्सलचे बॉक्स काढून कारमध्ये असणाऱ्यांच्या हाती देतात.

When we decided to order from @dominos during the Bangalore choke. They were kind enough to track our live location (a few metres away from our random location added in the traffic) and deliver to us in the traffic jam. #Bengaluru #bengalurutraffic #bangaloretraffic pic.twitter.com/stnFDh2cHz

— Rishivaths (@rishivaths) September 27, 2023