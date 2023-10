भारतीय अब्जाधीश आणि त्यांच्या 22 वर्षीय मुलाचा Plane Crash मध्ये मृत्यू; छिन्नविछिन्न अवस्थेत आढळले अवशेष

Harpal Randhawa and Amer Randhawa Death : भारतीय उद्योग जगतात उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या 60 वर्षीय अब्जाधीश हरपाल सिंग रंधावा आणि त्यांचा 22 वर्षीय मुलगा आमेर कबीर सिंग रंधावा यांचा एका विमान अपघातात मृत्यू झाला. मायनिंग कंपनी रियोजिमची मालकी असणाऱ्या रंधावा पिता पुत्राचा झिम्बाब्वे येथील एका Plane Crash मध्ये मृत्यू ओढावला. प्राथमिक माहितीनुसार या विमान अपघातात एकूण 6 जणांचा मृत्यू झाल्याचं धक्कादायक वृत्त समोर आलं.

The family of Harpal Randhawa who died with his son Amer on Friday in a plane crash, respectfully invite all his friends and associates to celebrate his life and that of his son Amer at a memorial service at Raintree on Wednesday the 4th of October, 2023.

Arrival time is 3PM.… pic.twitter.com/cWF0kPhe7G

— Hopewell Chin’ono (@daddyhope) October 1, 2023