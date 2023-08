Video : Chandrayaan 3 मधील प्रज्ञान रोवरनं चंद्र गाठताच तिथं...; इस्रोची नवी माहिती व्यवस्थित वाचा

Chandrayaan 3 Rover : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेकडून 23 ऑगस्ट रोजी एक नवा इतिहास रचला गेला. कारण, निर्धारित रुपरेषेनुसार चांद्रयानाचं विक्रम लँडर चंद्रावर यशस्वीरित्या उतरलं आणि त्यामागोमागच 25 ऑगस्ट रोजी चंद्रावर प्रज्ञान रोवरनंही पाऊल ठेवलं. विक्रम लँडरमधून प्रज्ञान रोवर बाहेर आला आणि तो क्षण संपूर्ण जगानं पाहिला. कारण, हा तोच क्षण होता जेव्हा चंद्रावर इस्रोचं चिन्हं आणि भारताची राजमुद्राही उमटली. इथं इस्रोच्या या कामगिरीचं कौतुक सुरु असतानाच तिथं इस्रोकडूनच या रोवरविषयी महत्त्वाची माहिती देण्यात आली.

ठरवल्याप्रमाणं रोवरच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवलं जात आहे. आतापर्यंत रोवरनं यशस्वीरित्या 8 मीटरचं अंतरही ओलांडलं आहे. त्यावर असणारे LIBS आणि APXS सुद्धा सुरु करण्यात आले आहेत. तर, प्रोपल्शन, लँडर आणि रोवरवर असणारे सर्व पेलोड्स व्यवस्थित काम करत असल्याचंही इस्रोनं X च्या माध्यमातून माहिती देत स्पष्ट केलं.

Chandrayaan-3 Mission:

TRENDING NOW news

All planned Rover movements have been verified. The Rover has successfully traversed a distance of about 8 meters.

Rover payloads LIBS and APXS are turned ON.

All payloads on the propulsion module, lander module, and rover are performing nominally.…

— ISRO (@isro) August 25, 2023