पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय लपवत आहेत? नारायण राणेंच्या 'त्या' विधानानंतर काँग्रेसचा प्रश्न

Jairam Ramesh on Narayan Rane: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मंदीची शक्यता वर्तवल्यानंतर काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री देशापासून काय लपवत आहेत? अशी विचारणा काँग्रेसने केली आहे. सोमवारी पुण्यात बोलताना नारायण राणे यांनी जून महिन्यानंतर मंदीचा फटका बसू शकतो असं म्हटलं आहे. मंदीचा फटका देशाला बसू नये यासाठी केंद्र सरकार त्यादृष्टीने काम करत असल्याचंही ते म्हणाले होते.

नारायण राणे यांच्या विधानानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट केलं आहे. "नारायण राणे यांनी सहा महिन्यांनी मंदीचा फटका बसू शकतो असं म्हटलं आहे. पुण्यातील जी-20 कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केलं आहे. पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री देशापासून काय लपवत आहेत?," अशी विचारणा जयराम रमेश यांनी केली आहे.

Narayan Rane, Union Cabinet Minister of MSMEs - that have been destroyed since 2014 - forecasts recession in India after 6 months. He said this in Pune to a G20 gathering.

What are the PM & FM hiding from the country?https://t.co/iphinhA6D7

