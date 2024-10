Viral Video: सोसायटीतल्या चिमुकल्यांवर सोडला कुत्रा, विचारायला गेलेल्या वृद्ध दांपत्यालाच बहिणींची मारहाण!

Noida Viral Video : सध्या अनेक घरांमध्ये कुत्रा, मांजर या सारखे प्राणी पाळले जातात. या पाळीव प्राण्यांवरून शहरातील सोसायट्यांमध्ये अनेकदा भांडणही होत असतात. मात्र नोएडा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली, यात दोन बहिणींनी पाळीव कुत्र्याच्या वादावरून एका वृद्ध दांपत्याला मारहाण केली आहे. या प्रकरणी वृद्ध व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर सेक्टर 113 पोलिस ठाण्यात या बहिणींवर मारहाण आणि धमकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

नोएडाच्या सेक्टर 78 हाय-राईज सोसायटीमध्ये गुरुवारी रात्री 9: 30 च्या सुमारास ही घटना घडली. यावेळी एक्स टॉवरमध्ये भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्या दोन बहिणी रात्री त्यांचा पाळीव कुत्रा सोसायटीच्या आवारात फिरवत होत्या. थोड्यावेळाने दोघी मुलांच्या खेळण्याच्या मैदानाजवळ आल्या आणि त्यातील एका बहिणीने त्यांचा पाळीव कुत्रा तेथे सोडून दिला. तेथील रहिवाशांनी कुत्रा मुलांच्या खेळाच्या मैदानात मोकळेपणाने फिरत असल्याचे पाहिल्यावर त्यावर आक्षेप घेतला. पाळीव कुत्रा जेव्हा एका तीन वर्षांच्या लहान मुलीच्या जवळ गेला तेव्हा मुलीची आई पाळीव कुत्रा घेऊन फिरणाऱ्या दोन बहिणींवर जोरात ओरडली. यावर त्यातील एका बहिणीने महिलेशी वाद घालून तिच्या कानाखाली मारली.

मोठा आवाज झाल्याचे ऐकून महिलेचे वृद्ध सासरे तिथे आले आणि त्यांनी वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला. वृद्ध व्यक्ती भांडण थांबवण्याचा प्रयत्न करत असताना बहिणींनी वृद्ध व्यक्तीलाच मारहाण करायला सुरुवात केली. त्यानंतर पीडित कुटुंबाने आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांकावरून पोलिसांशी संपर्क साधला आणि पोलिसांचे पथक तेथे दाखल झाले. संबंधित घटनेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सोसायटीतील लोकांनी केलं असून घटनेचे पुरावे पोलिसांना दिले आहेत. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर देखील प्रचंड व्हायरल होतं आहे.

हेही वाचा : Gold Price : धनत्रयोदशीपूर्वी सोनं झालं महाग; दिवाळीपूर्वीच सोन्याचा भाव वधारला

These two girls were walking their dog without any leash.

One elderly couple objected to this.

These two started abusing & slapping the old uncle.

It happened in Hyde Park Society, Sector 78, Noida. pic.twitter.com/sfW6A7P5iS

— Incognito (Incognito_qfs) October 25, 2024