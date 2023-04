Delhi Metro मध्ये तरुणांचं घाणेरडं कृत्य; विकृत तरुणांचा VIDEO VIRAL

Delhi Metro Viral Video : बिकिनी गर्लच्या (bikini girl) व्हिडीओनंतर दिल्ली मेट्रोमधील अनेक व्हिडीओ गेल्या काही दिवसांमध्ये व्हायरल झाले. पण सध्या सोशल मीडियावर दिल्ली मेट्रोमधील धक्कादायक आणि संतापजनक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतं आहे. या व्हिडीओमध्ये तरुणांचे घाणेरडे आणि अश्लील कृत्य समोर आले आहेत. हे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

पहिल्या व्हिडीओमध्ये मेट्रोमध्ये तरुणीच्या बाजूला बसून एक तरुण लज्जास्पद कृत्य करत आहे. तो मोबाईलमध्ये काही तरी पाहत हस्तमैथुन करताना दिसत आहे. तो अत्यंत बेफिकीरीने दिवसाढवळ्या मेट्रोमध्ये अश्लील कृत्य करत आहे. त्याचं हे कृत्य पाहून प्रवासी त्या डब्ब्यातून उठून निघून गेले.

दुसऱ्या व्हिडीओमध्ये तर तरुणांनी निर्लज्जपणाचा कळस ओलांडला आहे. मेट्रोच्या दरवाज्याजवळ एक तरुण उभा आहे आणि दुसरा ओरल सेक्स करत आहेत. धक्कादायक आणि आक्षेपार्ह कृत्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.

हे व्हिडीओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवर व्हायरल होतं आहे. हा व्हिडीओ कम्युनिटी गाइडलाइनमुळे सोशल मीडियावरुन काढून टाकण्यात आला आहे. पण त्यापूर्वी तो अनेकांना डाऊनलोड केल्यामुळे तो काही अकाऊंटवरुन व्हायरल होतो आहे. (Delhi Metro masturbating and oral sex video viral on social media swati maliwal shameless delhi metro video dmrc)

दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनीही या व्हिडीओची दखल घेतली आहे. दिल्ली पोलीस (Delhi Police) आणि दिल्ली मेट्रोला लज्जास्पद कृत्य करणाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. मालिवान यांनी या व्हिडीओसंदर्भात अधिकृत अकाऊंटवरुन ट्वीट केलं आहे.

Came across a viral video where a man can be seen shamelessly masturbating in Delhi Metro. It is absolutely disgusting and sickening. I am issuing a notice to Delhi Police and Delhi Metro to ensure strictest possible action against this shameful act.

— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) April 28, 2023