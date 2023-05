"त्यांनी ते केलं, मग आम्ही हे केलं," भररस्त्यात कार चालकाला मारहाण करणाऱ्या तरुणांना पोलिसांनी शिकवला धडा

Crime News: राजधानी दिल्लीत (Delhi) कार चालकाला भररस्त्यात थांबवून मारहाण करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. तरुणांनी रस्त्याच्या मधोमध दुचाकी लावल्या आणि कार थांबवली. यानंतर त्यांनी कारचालकाला मारहाण केली. कारच्या डॅशबोर्ड कॅमेऱ्यात ही सगळी घटना कैद झाली होती. कारचालकाने ट्विटरला (Twitter) हा व्हिडीओ शेअर केल्यानंतर तो व्हायरल झाला होता. यानंतर पोलिसांनी घटनेची दखल घेत कारवाई केली असून आरोपी तरुणांना अटक (Arrest) केली आहे.

प्रवीण जांगरा असं या कारचालकाचं नाव आहे. रविवारी रात्री काही तरुणांनी रस्त्यात त्यांची गाडी अडवली आणि मारहाण करण्यास सुरुवात केली. प्रवीण यांनी कारच्या डॅशबोर्डमध्ये रेकॉर्ड झालेला व्हिडीओ ट्विटरला शेअर करत या घटनेला वाचा फोडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, हाय बीमच्या वापरावरुन हा वाद झाला असं सांगितलं जात आहे.

व्हिडीओत आरोपी तरुण कार जात असताना तिला थांबवण्याचा प्रयत्न करत दिसत आहेत. पण जेव्हा कार थांबत नाही तेव्हा ते आपल्या दुचाकी कारच्या समोर आणून थांबवतात. यानंतर ते प्रवीण यांना कानाखाली लगावतात. व्हिडीओमध्ये दिसत असल्याप्रमाणे तरुण उतरल्यानंतर चालकाच्या दिशेने जातात, यामुळे ते कॅमेऱ्यात दिसत नाही. पण प्रवीण यांना ते शिवीगाळ करत असल्याचं आणि मारहाण करत असल्याचं ऐकू येत आहे.

Some miscreants stopped me in the middle of the road and beat me up. All this happened at Nangloi Railway Station Metro. This type of hooliganism has become common in the capital of the country. @DelhiPolice should look into the matter and take strict action against these goons. pic.twitter.com/rBCJqctIQ8

— Praveen jangra (@ParveenHere) May 8, 2023