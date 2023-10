'तरुणांना हार्टअटॅक आल्यावर आश्चर्य वाटू देऊ नका', नारायणमूर्तींच्या '70 तास काम' सल्ल्यावर डॉक्टरची पोस्ट व्हायरल

इंफोसिसचे सह-संस्थापक नारायमूर्ती यांनी तरुणांना आठवड्याचे 70 तास काम करण्याचा सल्ला दिल्याने वाद पेटला असून सोशल मीडियावर चर्चा सुरु झाली आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी भारतातील तरुणांनी आठवड्याचे 70 तास काम केलं पाहिजे असं मत त्यांनी एका मुलाखतीत मांडलं. यानंतर सर्वसामान्यांसह अनेक उद्योगपतींनी नारायणमूर्ती यांच्या मताशी असहमत असल्याचं सांगत टीका केली आहे. तर जेएसडब्ल्यूचे चेअरमन सज्जन जिंदाल यांच्यासारख्या काहींनी पाठिंबा दर्शवला आहे.

बंगळुरू-स्थित हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ दीपक कृष्णमूर्ती यांनी खील या मुद्द्यावर भाष्य केलं असून अवास्तव कामाचे तास असणारं वेळापत्रक आणि त्याचे आरोग्यावर होणारे दीर्घकालीन परिणाम उघड केले आहेत. डॉ कृष्णमूर्ती यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी एक नोकरदार दिवसातील किती तास काम करतो यासह इतर गोष्टींसाठी देणारा वेळ याची यादीच दिली आहे. अशा अमानुष कामाच्या तासांमुळे संपूर्ण पिढीमध्ये हृदयाशी निगडीत व्याधी निर्माण होऊ शकतात असं ते म्हणाले आहेत.

“दिवसाचे 24 तास, जर तुम्ही आठवड्यातून 6 दिवस काम करत असाल तर दिवसाचे 12 तास होतात. यातून मग 12 तास उरतात. त्यातील 8 तास झोपेत जातात. 4 तास राहिले असता बंगळुरूसारख्या शहरात 2 तास रस्त्यावर उरलेल्या 2 तासात ब्रश, टॉयलेट, आंघोळ आणि जेवण. कुटुंब, सोशल लाइफ, व्यायाम यासाठी वेळच नाही. काही कंपन्या तर कामाचे तास संपल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांनी ईमेल आणि कॉल्सचं उत्तर द्यावं अशी अपेक्षा करतात. मग तरुणांना हार्ट अटॅक कसा काय येतो याचं आश्चर्य वाटून घ्यायचं?," असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

— Dr Deepak Krishnamurthy (@DrDeepakKrishn1) October 27, 2023