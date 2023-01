VIDEO: क्रेनवर लोक आणि खाली तुफान गर्दी, इतक्यात क्रेनचा तोल गेला अन्...व्हिडीओ पाहून अंगावर काटा येईल

Tamilnadu Crane Collapse Viral Video: तामिळनाडूमध्ये क्रेन कोसळल्याने चौघांचा मृत्यू झाला असून, पाचजण जखमी झाले आहेत. रविवारी संध्याकाळी ही घटना घडली आहे. मंदिर उत्सवादरम्यान ही धक्कादायक घटना घडली असून कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्रेनवर आठ लोक हार स्वीकारण्यासाठी बसलेले असताना ही दुर्घटना घडली.

घटनास्थळी उपस्थित लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, द्रौपदी अम्मन उत्सव साजरा केला जात असताना क्रेनवर देवी-देवतांच्या मूर्ती होत्या. रात्री 8.15 दरम्यान ही दुर्घटना घडली. पोंगलनंतर हा उत्सव आयोजित करण्यात आला होता.

Tamil Nadu | 4 people died & 9 others were injured after a crane collapsed during a temple festival event in Keelveethi in Arakkonam. There was no permission to use the crane. The crane operator is taken into custody. Investigation underway: Ranipet Collector Bhaskara Pandiyan pic.twitter.com/JefZ6CoBGB

— ANI (@ANI) January 23, 2023