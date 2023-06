Toxic Work Culture बदललं नाही तर असंच होत राहणार; HDFC बँकेचा 'हा' व्हिडीओ पाहून नेटकरी संतापले

HDFC Bank Officer Abuse Video: कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांवर टार्गेटसाठी असणारा दबाव तसा सर्वश्रुत आहे. पण घऱाचे हप्ते, मुलांचं शिक्षण, आर्थिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी हे टार्गेट पूर्ण करा अन्यथा दुसरी नोकरी शोधा याशिवाय इतर कोणताही पर्याय नसल्याने कर्मचारी मुकाट्याने हा बुक्यांचा मार सहन करत असतात. अशावेळी अनेकदा वरिष्ठांकडून होणारा मानसिक त्रास हा मर्यादेच्या पलीकडचा असतो. पण त्याला वाच्यता फोडली तर नोकरी जाईल या भीतीने कोणीही त्यावर भाष्य करत नाही. दरम्यान, वरिष्ठांना होणारा हा जाच कशाप्रकारचा असतो हे दाखवणारा एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे.



सोशल मीडियावर (Social Media) एचडीएफसी बँकेचा (HDFC Bank) एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. कंपनीच्या अंतर्गत बैठकीत बँकेचा वरिष्ठ कर्मचारी आपल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करत असून अर्वोच्च भाषेत बोलत असल्याचं या व्हिडीओ कॉल मीटिंगमध्ये दिसत आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल (Viral Video) झाल्यानंतर बँकेने आपल्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उचलत त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे.

हा व्हिडीओ कोलकातामधील असून वरिष्ठ कर्मचारी बंगाली भाषेत बोलताना ऐकू येत आहे. बँकेची उत्पादनं आणि विमा योजना विकण्यात असमर्थ राहिल्याने हा कर्मचारी आपल्या कनिष्ठांवर ओरडत होता. पण यावेळी त्याने पातळी ओलांडत अर्वोच्च भाषेचा वापर केला.

#HDFC bank’s Manager Mr. Pushpal Roy. Employees were treated in an unprofessional way. I would have given back right there. Not sure why & how employees are tolerating. He is completely demoralised and done blatant attacked on employees. Should be fired !

#toxicworkenvironment pic.twitter.com/m0IrfqXl6b

— Sara (@srchetlur) June 5, 2023