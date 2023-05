फ्रिज, दगड कापण्याच्या मशीन अन् सुटकेस... लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या प्रियकराने गर्लफ्रेंडचे केले तुकडे

Crime News : हैदराबादमधल्या (Hyderabad News) एका घटनेने दिल्लीतील निर्घृण श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणाची (Shraddha Walker case) आठवण करुन दिली आहे. हैदराबादमध्ये (Hyderabad Crime) एका व्यक्तीने आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरची हत्या करून तिच्या मृतदेहाचे दगड कापण्याच्या मशीनने तुकडे केले आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकले आहेत. पोलिसांनी (Hyderabad Police) या आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरु केला आहे. आरोपीने आधी महिलेचे डोके वेगळे केले. त्यानंतर हात पाय कापून धड वेगळे केले. या हत्येनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांना 17 मे रोजी या महिलेचे कापलेल शीर कचऱ्यात आढळले होते. त्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरु केला होता. आठवडाभरानंतर पोलीस आरोपींपर्यंत पोहोचत या प्रकरणाचा छडा लावला आहे.

हैदराबादमध्ये 17 मे रोजी थिआगलगुडा रोडजवळील कचऱ्याच्या डब्यामध्ये एका महिलेचे डोके पॉलिथिनमध्ये गुंडाळलेले आढळले होते. पोलिसांना तात्काळ याची माहिती देण्यात आली. बऱ्याच प्रयत्नानंतर हे महिलेचे असल्याचे पोलिसांना समजले. पोलिसांनी महिलेची ओळख पटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तपासादरम्यान पोलिसांना महिलेच्या ओळख पटली. अनुराधा रेड्डी असे या महिलेचे नाव असल्याचे समोर आले. आठवड्याभरानंतर पोलिसांनी या प्रकरणात 44 वर्षात बी. चंद्र मोहन याला अटक केली आहे.

पोलिसांनी बुधवारी या महिलेच्या लिव्ह इन पार्टनरला खुनाच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. बी चंद्रमोहन (44) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी सांगितले की, चंद्रमोहनने अनुराधा रेड्डी (55) या महिलेचा भोसकून खून केला आणि नंतर मृतदेहाचे अनेक तुकडे करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला.

We had got information that a human head was found near the banks of the Musi River. 8 teams were formed to investigate the matter. One accused, Chandramohan revealed during questioning that he killed a 55-year-old woman over a financial dispute between them. He killed the woman…

