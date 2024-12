अभिमानास्पद! चीनच्या सीमेलगत 'भगवा' फडकला, लडाखमध्ये छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याचे अनावरण

Chhatrapati Shivaji Maharaj: महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आणि हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा चीनच्या सीमेलगत उभारण्यात आला आहे. हा समस्त भारतीयांसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. छत्रपती शिवरायांचा सर्वात उंचावरील पुतळा लडाखमधील पँगँग सरोवराजवळ उभारण्यात आला आहे. 26 डिसेंबर रोजी लडाखमधील पँगाँग तलावाच्या काठावर 14,300 फूट उंचीवर असलेल्या या पुतळ्याचे अनावरण भारतीय लष्कराकडून करण्यात आले. मराठा साम्राजाचा भगवा आता हिमालयाच्या पर्वतरागांतही फडकणार आहे.

भारतीय लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराजाचां हा पुतळा पराक्रम, दूरदृष्टी आणि न्यायाचे प्रतिक आहे. हा पुतळा देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी, विशेषतः उत्तरेकडील सीमेवरील आव्हानात्मक भागात देशाचा अभिमान आणि सामर्थ्य दर्शवतो. छत्रपती शिवाजी महाराज हे लाखो लोकांचे प्रेरणास्थान आहेत. देशभरात त्यांना मानणार तसेच त्यांचा आदर्श घेणारा मोठा वर्ग आहे. यादरम्यान भारतीय लष्कराने पूर्व लडाखमध्ये भारत चीन सीमेवर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्यात आला असून नुकतेच या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले आहे. हा पुतळा चीनबरोबरच्या सीमेवरील वास्तविक नियंत्रण रेषेच्या (LAC) जवळ पँगॉन्ग तलावाच्या किनार्‍यावर १४,३०० फुट उंचीवर उभारण्यात आला आहे.

#WATCH | Ladakh: On 26 Dec 2024, a statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj was inaugurated on the banks of Pangong Tso at an altitude of 14,300 feet. The towering symbol of valour, vision and unwavering justice was inaugurated by Lt Gen Hitesh Bhalla, SC, SM, VSM, GOC Fire and Fury… pic.twitter.com/Kc06twlnnj

— ANI (@ANI) December 28, 2024