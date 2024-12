मेहनतीचं फळ मिळत असतानाच...! पहिल्याच पोस्टिंगला निघालेल्या IPS अधिकाऱ्याचा अपघातात मृत्यू; CM देखील हळहळले

मध्य प्रदेशातील एका प्रोबेशनरी आयपीएस अधिकाऱ्याचा रविवारी कर्नाटकच्या हसन जिल्ह्यात त्याच्या पहिल्या पोस्टिंगवर पदभार स्वीकारण्यासाठी जात असताना रस्ते अपघातात त्याचा मृत्यू झाला. कर्नाटक केडरचे 2023 बॅचचे 26 वर्षीय अधिकारी हर्षबर्धन यांनी नुकतंच म्हैसूर येथील कर्नाटक पोलीस अकादमीमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केलं होतं.

हसनपासून अंदाजे 10 किमी अंतरावर असलेल्या किटणेजवळ दुपारी 4.20 च्या सुमारास ही संपूर्ण घटना घडली. हसन जिल्हा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हर्षबर्धन ज्या पोलीस वाहनातून प्रवास करत होते त्याचा टायर फुटला. टायर फुटल्यामुळे चालक असणारे जिल्हा सशस्त्र राखीव (DAR) दलाचे कॉन्स्टेबल मंजेगौडा यांचं नियंत्रण सुटलं. त्यानंतर वाहन एका घरावर आणि रस्त्यालगतच्या झाडावर आदळलं. हर्षबर्धन यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना हसन येथील जनप्रिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना बंगळुरू येथील रुग्णालयात हलवण्याचे प्रयत्न करूनही त्याचा मृत्यू झाला. चालक मंजेगौडा हा किरकोळ जखमी झाला असून त्याच्यावर हसन येथे उपचार सुरू आहेत.

We lost our 2023 batch IPS Probationer Harsha Vardhan to a road accident this evening near Hassan. After finishing training at KPA he was proceeding to Hassan for District training

