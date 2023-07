Indian Railway चं तिकीट बुकींग गडबडलं; आताच पाहून घ्या पर्यायी App आणि Website

IRCTC Ticket Booking Issue: रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी अनेकजण अनेक पर्याय वापरतात. पण, यामध्ये सर्वाधिक वापरात असणारं आणि लोकप्रिय माध्यम म्हणजेच IRCTC Ticket Booking App. शिवाय आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावरूनही अनेकजण तिकीट बुकींग करण्याला प्राधान्य देतात. पण, आता मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळं वेबसाईट आणि अॅपच्या माध्यमातून तिकीट बुकींगमध्ये येणाऱ्या अडचणींबद्दलची माहिती देण्यात आली आहे. तिकीटासाठीची रक्कम भरतेवेळी येणाऱ्या या अडचणींवर सध्या काम सुरु असून, लवकरात लवकर ही सेवा पूर्ववत करण्याकडे रेल्वे विभागाचा कल दिसून येत आहे.

Due to technical reasons the ticketing service is not available. Our technical team is resolving the issue. We will notify as soon as the technical issue is fixed.

— IRCTC (@IRCTCofficial) July 25, 2023