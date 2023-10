Gaganyan Mission: 0.5 सेकंद शिल्लक असतानाच गगनयान मिशनचं लाँचिंग रद्द! इस्रोनं सांगितलं खरं कारण

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (ISRO) गगनयान मिशनचं लाँचिंग रद्द करण्यात आलं आहे. उड्डाणासाठी फक्त 5 सेकंद शिल्लक असताना हे लाँचिंग थांबवण्यात आलं. इस्रोचे प्रमुख एस सोमनाथ यांनी यावेळी इंजिनमधील इंधनाने पेट न घेतल्याने गगनयानचं लाँचिंग रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यापूर्वी हवामानामुळे 8 वाजता होणारं लाँचिंग पुढे ढकलण्यात आलं होतं. श्रीहरीकोटा येथील सतीश धवन अतंराळ केंद्रातून गगनयानच्या क्रू मॉड्यूलचं लाँचिंग होणार होते. पण हे लाँचिंग आता टळलं आहे.

इस्रो प्रमुखांनी हे मिशन रद्द करण्यात आल्याची माहिती देताना, नेमकी काय चूक केली याची माहिती घेत असल्याचं सांगितलं आहे. "टेस्ट व्हेईकल पूर्णपणे सुरक्षित आहे. इंजिन इग्निशन झालं नाही. नेमक्या काय चुका झाल्या याचं विश्लेषण इस्रो करणार असून, त्या दुरुस्त केल्या जातील. काही कारणास्तव स्वचलित लाँचमध्ये बाधा आली, संगणकाने लाँचिंग रोखलं. आम्ही मॅन्यूअल पद्धतीने चुकांचं विश्लेषण करु," असं इस्रो प्रमुख म्हणाले.

