Jammu Kashmir Bus Attack : भाविकांच्या बसवरील भ्याड हल्ल्यामागे कोणाचा हात? 'त्या' हल्लोखोर दहशतवाद्यांचे Photo समोर

Jammu Kashmir Bus Attack : जम्मूतील रियासी भागामध्ये रविवारी भाविकांच्या एका बसवर दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला केला. दहशतवाद्यांकडून करण्यात आलेल्या गोळीबारामुळं चालकानं नियंत्रण गमावताच बस खोल दरीत कोसळली. हल्ला आणि त्यानंतर झालेला अपघात इतक्या भीषण स्वरुपाता होता, की आतापर्यंत या दुर्घटनेमध्ये 9 जणांचा मृत्यू ओढावल्याचं सांगण्यात येत आहे. काही वृत्तसंस्थांनी मृतांचा आकडा 10 असल्याची माहितीही प्रसिद्ध केली आहे. दरम्यान या हल्ल्यानंतर आता आणखी एक धक्कादायक माहितीसुद्धा समोर आली आहे.

तपास यंत्रणांच्या हाती आलेल्या माहितीनुसार 4 दहशतवादी संघटनांनी या बसवर हल्ला केला असून, त्यामध्ये लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर अबू हमजा याचाही सहभाग असल्याचं सांगण्यात येत आहे. इंसास रायफलने दहशतवाद्यांनी भाविकांच्या या बसवर हल्ला चढवला होता. नुकत्याच समोर आलेल्या सीसीटीव्ही दृश्यांच्या माध्यमातून तीन दहशतवाद्यांची छायाचित्रही समोर आली आहेत. या हल्ल्याचं गांभीर्य पाहता केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दुपारी 12 वाजता उच्चस्तरिय बैठक बोलवण्यात आली आहे. ज्यामुळं आता या बैठकीनंतर नेमकी कारवाई कशी असेल याची माहिती समोर येणार आहे.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Visuals from the spot in Reasi where a bus was attacked by terrorists yesterday

9 people lost their lives and 33 were injured in the terror attack.

