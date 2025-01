'त्याने आपल्या पत्नीकडे एकटक का पाहू नये?', ज्वाला गुट्टा L&T च्या अध्यक्षांवर संतापली, 'तुमचं मानसिक आरोग्य...'

Jwala Gutta on SN Subrahmanyan: बांधकाम आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जगप्रसिद्ध कंपनी असलेल्या 'लार्सन अँड टुब्रो' म्हणजेच 'एल अँण्ड टी'चे अध्यक्ष एसएन सुब्रमण्यन यांनी केलेल्या एका विधानामुळे ऑफिस आणि खासगी आयुष्य यांचा समतोल राखण्याचा विषय चर्चेत आला आहे. इंफोसिसचे सह-संस्थापक नारायण मूर्ती यांच्याप्रमाणे त्यांनी एका व्यक्तीने आठवड्याला 90 तास काम केलं पाहिजे असं मत मांडलं आहे. नारायण मूर्ती यांनी देशाला चांगली जागा बनवायचं असेल तर आठवड्याला 70 तास काम करण्याचा सल्ला दिला होता. एसएन सुब्रमण्यन यांच्या विधानामुळे सोशल मीडियावर वाद पेटला आहे. यावर अनकेजण आपलं मत व्यक्त करत असताना भारताची माजी बॅडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टानेही खडेबोल सुनावले आहेत.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये एसएन सुब्रमण्यन सांगत आहे ती, "मला वाईट वाटतं की मी तुम्हाला रविवारी काम करायला लावू शकत नाही. जर मी तुम्हाला रविवारीही काम करायला लावलं तर मी अधिक आनंदी होईन, कारण मी रविवारी काम करतो." यावेळी त्यांनी कर्मचारी घरी घालवत असलेल्या वेळेवरी टिप्पणी केली. "तुम्ही घरी बसून काय करता? तुम्ही तुमच्या पत्नीकडे किती वेळ पाहू शकता? चला, ऑफिसला जा आणि कामाला लागा," असंही ते म्हणाले.

I mean…first of all why shouldn’t he stare at his wife…and why only on a Sunday!!!

its sad and sometimes unbelievable that such educated and people at highest positions of big organisations are not taking mental health and mental rest seriously…and making such misogynistic…

— Gutta Jwala (@Guttajwala) January 10, 2025