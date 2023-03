राहुल गांधींसाठी वाईट बातमी, आता थेट UK मध्ये दाखल होणार खटला; जाणून घ्या काय घडलंय?

Lalit Modi on Rahul Gandhi: काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना मोदी आडनावावरुन (Modi Surname) केलेल्या टिप्पणीमुळे आपली खासदारकी गमवावी लागल्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. त्यातच आता राहुल गांधींच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. याचं कारण म्हणजे आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी (Lalit Modi) राहुल गांधींना युकेमधील कोर्टात खेचण्याच्या तयारीत आहेत. ललित मोदी सध्या कथित आर्थिक घोटाळा प्रकरणी फरार आहे. ललित मोदी यांनी ट्वीट करत राहुल गांधींवर जोरदार टीका केली आहे.

ललित मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून काँग्रेस आणि राहुल गांधींना लक्ष्य केलं आहे. आपल्याला कोणत्याही आरोपात दोषी ठरवलेलं नसतानाही फरार म्हणून संबोधत असल्याने ललित मोदी यांनी काँग्रेसवर टीका केली आहे. ललित मोदी यांनी एकामागोमाग अनेक ट्विट केले आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या क्रिडा स्पर्धेमागे आपण असून त्यातून 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त कमाई झाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

ललित मोदी यांनी ट्विटरला आपल्या आजी-आजोबांचे फोटो शेअर केले आहेत. गांधी कुटुंबापेक्षाही आपल्या कुटुंबाने देशासाठी जास्त योगदान दिलं असल्याचं ते म्हणाले आहेत.

thats my grandfather and grandmother they dedicated thier lives to the poor. built thriving empire but it was hard work. modi nagar was my birth place #raibahadurgujmalmodi #padmabhushan and #dayawatimodi they were unique people. pic.twitter.com/gIOuOjS82g

"कोणताही टॉम, डिक आणि गांधींचा सहकारी वारंवार मी फरार असल्याचं म्हणत आहे. का? आणि कसं? मला यासाठी कधी दोषी ठरवण्यात आलं?," अशी विचारणा ललित मोदी यांनी केली आहे.

i see just about every Tom dick and gandhi associates again and again saying i ama fugitive of justice. why ?How?and when was i to date ever convicted of same. unlike #Papu aka @RahulGandhi now an ordinary citizen saying it and it seems one and all oposition leaders have nothing…

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) March 30, 2023