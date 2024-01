असे कसे कार्यकर्ते? नेत्याला थंडी लागली म्हणून रेल्वे डब्यातच पेटवली शेकोटी!

Activists Lit Fire Train : अभिनेता ओंकार भोजनेची 'मी कार्यकर्ता' नावाची कविता खूप प्रसिद्ध आहे. यामध्ये त्याने कार्यकर्त्या आपल्या नेत्यासाठी काय काय करु शकतो, याची सुंदर शब्दात मांडणी केली आहे. देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात गेलात तरी हा कार्यकर्ता तुम्हाला सापडेल. जो आपल्या नेत्याची शाबासकी मिळवण्यासाठी काहीही करायला तयार असतो. अशाच काही कार्यकर्त्यांच्या अतिउत्साहाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. यामध्ये कार्यकर्त्यांनी रेल्वे डब्यात शेकोटी पेटवली आहे. हा प्रकार समजल्यावर तुम्हीदेखील डोक्यावर हात माराल आणि असे कसे कार्यकर्ते? असा प्रश्न नक्की विचाराल.

देशभरात सध्या थंडीचे वातावरण सुरु आहे. विशेषतः उत्तर भारतातील नागरिक कडाक्याच्या थंडीमुळे हैराण झाले आहेत. दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील कानपूर सेंट्रल स्थानकावर रेल्वेत आगीच्या वृत्ताने एकच खळबळ उडाली. काय घडले? म्हणून सर्वजण एकमेकांना विचारु लागले तेव्हा संतापजनक प्रकार समोर आला.

शेतकरी संघटनेच्या नेते रेल्वेतील एसी कोचने प्रवास करत होते. आधीच थंडी त्यात एसी कोचमध्ये बसलेल्या नेत्यांना गारवा असाहय्य होत होता. यावेळी कार्यकर्त्यांनी शक्कल लढवत ट्रेनमध्ये आग पेटवल्याचा प्रकार समोर आलाय. 14164 संगम एक्स्प्रेसच्या एसी कोचमध्ये शेकोटी पेटवल्याचा व्हिडीओ एकाने आपल्या मोबाईलमध्ये शूट केला आणि रेल्वेमंत्र्यांना पाठवला आहे. यानंतर पटापट सूत्र हलली. कंट्रोल रुममध्ये माहिती पोहोचली.

A video of men standing around a bonfire in a moving train has surfaced. It was reported from Prayagraj bound Sangam Express. RPF later said the men seen in the video coukd not be traced. pic.twitter.com/k5phrJryDO

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) January 18, 2024