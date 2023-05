Karnataka Election 2023 Live Updates : काँग्रेसकडून कर्नाटका सिलिंडरची पूजा, भाजपला आनंद

10 May 2023, 08:32 वाजता

भाजपला बहुमत मिळेल - येडियुरप्पा

Karnataka Assembly Election 2023 Updates : कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. ते म्हणाले, 'भाजपला बुहमत मिळेल. मी कर्नाटकातील सर्व जनतेला लवकरात लवकर मतदान करण्याची विनंती करत आहे. मला खात्री आहे की ते भाजपला मतदान करतील. विजयेंद्र यांना 40 हजारांहून अधिक मते मिळतील आणि ते विजयी होतील.

#WATCH | "BY Vijayendra is going to get more than 40,000 votes here. We will get the absolute majority and will form the govt, there is no doubt about it. People's response is very good," says Former Karnataka CM and senior BJP leader BS Yediyurappa after casting his vote… pic.twitter.com/Gcy7vwjJKx

— ANI (@ANI) May 10, 2023