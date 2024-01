Ram Mandir Inauguration LIVE : लालकृष्ण अडवाणींसह 'या' दोन मान्यवरांची प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्याला अनुपस्थिती

22 Jan 2024, 07:55 वाजता

अमिताभ बच्चन, राम चरण, विकी कौशल- कतरिना कैफ, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराणा या सेलिब्रिटींनी अयोध्येची वाट धरली असून, ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी ही मंडळी निघाली आहेत.

#WATCH | Telangana | Actor Ram Charan leaves from Hyderabad for Ayodhya in Uttar Pradesh as Ayodhya Ram Temple pranpratishtha ceremony to take place today.

He says, "It's a long wait, we are all very honoured to be there." pic.twitter.com/6F4oBZylS8

— ANI (@ANI) January 22, 2024