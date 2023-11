'येथे प्रदर्शन भरवू नका....', शहीद अधिकाऱ्याच्या रडणाऱ्या आईसह फोटो काढल्यानंतर मंत्र्याने दिलं स्पष्टीकरण

शहीद कॅप्टन शुभम गुप्ता यांच्या कुटुंबाला चेक सोपवण्यासाठी पोहोचलेले उत्तर प्रदेश सरकारमधील उच्च शिक्षणमंत्री योगेंद्र उपाध्याय वादात अडकले आहेत. यानंतर त्यांनी आता व्हायरल व्हिडीओवर स्पष्टीकरण दिलं आहे. योगेंद्र उपाध्याय यांनी संपूर्ण घटनाक्रम उलगडला असून, विरोधकांवर राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. मंत्री उपाध्याय यांनी सांगितलं की, "शहीद कॅप्टनच्या कुटुंबाशी माझे जुने संबंध आहेत. पण एका काँग्रेस नेत्याने हे चुकीच्या पद्धतीने सादर केलं. मीडियानेही दुसरी बाजू जाणून न घेता व्हिडीओ व्हायरल केला. ही थोडी खंताची बाब आहे".

जम्मू काश्मीरमधील राजौरी येथे शहीद झालेले कॅप्टन शुभम गुप्ता यांच्या कुटुंबाला सरकारच्या वतीने 50 लाखांचा चेक देण्यात आला. कॅबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय त्यांच्या घरी 25-25 लाखांचे दोन चेक घेऊन पोहोचले होते. यादरम्यान मुलाच्या निधनाने व्यथित झालेल्या आईचा आक्रोश सुरु होता. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यानंतर विरोधकांनी जोरदार टीका केली.

योगेंद्र उपाध्याय यांनी शहीद शुभम गुप्ता यांच्या घरी चेक घेऊन जाण्यावर आणि त्यावरुन सुरु असलेल्या वादावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले की, "मी शुभम गुप्ता यांच्या आईला भेटण्यासाठी गेलो नव्हतो. हे कुटुंब मला फार जवळचं आहे. मी त्याला लहानपणापासून ओळखत होतो. मी त्याला माझ्या हाताने जेवण भरवलं आहे. रात्री 10 वाजता मला शहीद झाल्याची बातमी समजली तेव्ह मी दुसऱ्या गावात होतो. तेथून मी तात्काळ निघालो आणि 2 वाजता त्यांच्या घरी पोहोचलो. इतके माझे त्यांच्याशी घनिष्ट संबंध आहेत".

मुख्यमंत्र्यांनी श्रद्धांजली म्हणून 25-25 लाखाचे दोन चेक पाठवले होते. एक शहीदाचे वडील आणि दुसरा आईच्या नावे होता. याशिवाय सरकारी नोकरी दिली जाईल आणि रस्त्याचं नामकरण केलं जाईल असं त्यांनी सांगितलं होतं.

‘प्रदर्शनी न लगाओ’ the mother is pleading while inconsolable yet the minister continues with his photo op. What shamelessness is this? Won’t even allow the martyr family to grieve in peace minus the cameras. Heartless. https://t.co/UmsbN93aLA

— Priyanka Chaturved (@priyankac19) November 24, 2023