Covid-19 : कोरोना पुन्हा येतोय! केंद्र सरकार अलर्ट मोडवर, परदेशातून कोणी येत असेल तर...

Coronavirus Alert: कोरोनाने (Covid-19) पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं असून शेजारी राष्ट्र असलेल्या चीनमध्ये (China Covid Outbreak) हैदोस घालायला सुरूवात केली आहे. चीनमध्ये लाट येणार असून यामध्ये 80 कोटी लोकांना याचा संसर्ग होऊ शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कोरोनाचे नवीन व्हेरियंट (Corona Varient) समोर येत असून ते अत्यंत धोकादायक असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे आता सर्वांचं टेन्शन वाढलंय. (Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines for international arrivals in India amid current Covid19 situation marathi news)

अशातच आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं (Ministry of Health and Family Welfare) परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी नव्या गाईडलान्स जाहीर केल्या आहेत. या संदर्भात लेखी निर्देश (guidelines for international arrivals in India) जारी करण्यात आले आहेत. परदेशातून येणाऱ्यांसाठी एअर सुविधा फॉर्म पुन्हा भरणं अनिवार्य असेल. 72 तास आधी केलेल्या आरटीपीसीआर चाचणी (RTPCR) करावी लागेल. त्यानंतर त्याची माहिती फॉर्ममध्ये भरायची आहे.

MoHFW issues guidelines for international arrivals in India amid current Covid19 situation; to be effective from 24th Dec

2% of the total passengers in a flight to undergo Covid tests at airport on arrival; such passengers will be allowed to leave the airport after giving sample pic.twitter.com/H3Xfy8b7CB

— ANI (@ANI) December 22, 2022