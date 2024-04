पोटच्या पोराला बाइकच्या फूटरेस्टवर उभं केलं अन्...हा Video पाहून तळपायातील आग मस्तकात जाईल

Trending Video : आजचा जमना हा सोशल मीडियाचा आहे. इथे प्रत्येक गोष्टी सोशल मीडियावर शेअर करण्यात येतात. फोटो असो किंवा व्हिडीओ कोण कुठे काय अशा सगळ्या गोष्टी इथे कळतात. अगदी सेकंद सेकंदाला असंख्य व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. असाच एक धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. हा व्हिडीओ पाहून तुमचा संताप अनावर होईल. एका आईने आपल्या मुलांसोबत जे कृत्य केलं ते पाहून माता तू वैरणी असं प्रश्न तिला विचारावसं वाटतं. (mother holds helmetless boy on bike footrest video viral on Internet Trending now)

या व्हिडीओमध्ये एक आई आपल्या पोटच्या मुलाच्या जीवाशी खेळताना दिसत आहे. स्टंटच्या नावाखाली असा हा प्रकार अतिशय धोकादायक आहे. आपल्या पोटच्या मुलाला थोडं जर लागलं तर आपलं जीव खालवर होतो. ही महिला तर त्या मुलाच्या जीवाशी खेळताना या व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. रात्रीच्या वेळी धावत्या बाइकवर महिलेने मुलाला बाइकच्या फूटरेस्टवर उभं केलंय. महत्त्वाच म्हणजे या दोघांनीही हेल्टेम घातलेलं नव्हतं.

Don't do this. One small stone or a minor dip in the road is enough to cause irreversible harm that you will not want to face.

And if the child wants a thrill ride, be the parent you are, and need to be.

ps - while we share this clip for awareness, we do not condone… pic.twitter.com/nRDOvn6Xoa

— Whitefield Rising (@WFRising) April 16, 2024