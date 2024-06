राष्ट्रपतीभवनात मोदींच्या शपथविधीत दिसलेल्या 'त्या' प्राण्याचं 'गूढ' उलगडलं! दिल्ली पोलीस म्हणाले..

Mysterious Animal At Rajbhavan In Modi Government Oath Ceremony: लोकसभा निवडणुकीमध्ये बहुमत मिळालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या 64 खासदारांनी रविवारी, 9 जून 2024 रोजी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात (Rashtrapati Bhavan) मंत्रिपदाची शपथ घेतली. हा भव्यदिव्य शपथविधी सोहळा राष्ट्रपती भवनाच्या (NDA Oath Ceremony) प्रांगणात पार पडला. नरेंद्र मोदींनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्याने ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झालेल्या या शपथविधी सोहळ्याला एकूण 8 हजार पाहुणे उपस्थित होते. सार्क देशांचे नेते, उद्योजक, बॉलिवूड स्टार्सने या सोहळ्याला आवर्जून हजेरी लावलेली. या अति महत्त्वाच्या लोकांची उपस्थित असलेल्या सोहळ्यातील एक व्हिडीओ वेगळ्याच करणासाठी चर्चेत आहे. राष्ट्रपती भवनामधील या व्हिडीओमध्ये एका प्राण्याची गूढ आकृती दिसून आल्याने हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. मात्र या व्हिडीओमागील सत्य आता समोर आलं असून दिल्ली पोलिसांनीच यासंदर्भात खुलासा केला आहे.

व्हायरल झालेला हा व्हिडीओ शपथविधीमध्ये भाजपाचे नवनिर्वाचित खासदार दुर्गा दास यांना शपथ देऊ झाल्यानंतर त्यांनी स्वाक्षरी केली त्यावेळेचा आहे. या व्हिडीओमध्ये मागील बाजूस एका प्राण्याची आकृती चालताना दिसत आहे. सदर व्हिडीओमध्ये पुढील बाजूला खासदार दुर्गा दास आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दिसत आहेत. हा व्हिडीओ सोमवारपासून सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. सदर व्हिडीओ पाहून अनेकांनी वेगवेगळ्या शंका उपस्थित केल्या. काहींनी तो बिबट्या होता का? की मांजर किंवा कुत्रा होता? अशा शंका उपस्थित केल्या. अनेकांनी तर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या राष्ट्रपती भवनसारख्या ठिकाणी थेट मंचाजवळ हा प्राणी पोहोचल्याने चिंता व्यक्त केली होती.

An animal was seen strolling back in the Rashtrapati Bhavan after MP Durga Das finished the paperwork

