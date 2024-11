'जरा मध्यमवर्गीयांना दिलासा द्या,' तरुणाचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे गाऱ्हाणं, त्या म्हणाल्या, 'तुमच्या...'

महागाई वाढत असल्याने मध्यमवर्गीयांची चिंता वाढत असून, खिशावर अधिक भार पडण्याची भीती सतावत आहे. यादरम्यान एका नेटकऱ्याने एक्सवर पोस्ट शेअर करत मध्यवर्गीयांना दिलासा द्यावा अशी विनंती केली आहे. यानंतकर निर्मला सीतारमण यांनीही त्याच्या पोस्टला उत्तर दिलं आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेअर केलेल्या एका पोस्टवर व्यक्त होताना मध्यमवर्गीय व्यक्तीने ही विनंती केली आहे. निर्माला सीतारमण यांनी यावर उत्र देताना तुम्ही दिलेल्या माहिती महत्त्वाची असून, हे सरकार लोकांचा आवज ऐकतं असं सांगितलं आहे.

तुषाऱ शर्मा नावाच्या व्यक्तीने एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्याने लिहिलं आहे की, "सरकारसमोर असलेली आव्हानं समजू शकतो, पण मध्यवर्गीयांना दिलासा देण्यासंबंधी काही तरी विचार केला जावा अशी माझी मनापासून विनंती आहे".

"आम्ही तुमच्या प्रयत्नांची आणि देशासाठी केलेल्या योगदानाची मनापासून प्रशंसा करतो. आम्हाला तुमचं कौतुक आहे. मी तुम्हाला नम्रपणे विनंती करतो की मध्यमवर्गीयांना काही दिलासा देण्याचा विचार करा. मला प्रचंड आव्हानांची कल्पना आहे. ही माझी मनापासून विनंती आहे," असं तुषार शर्मा यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

Thank you for your kind words and your understanding. I recognise and appreciate your concern.

PM @narendramodi ‘s government is a responsive government. Listens and attends to people’s voices. Thanks once again for your understanding. Your input is valuable. https://t.co/0C2wzaQtYx

