Odisha Accident: Electronic Interlocking मधील गडबडीमुळे 288 जणांनी गमावले प्राण! पण इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग म्हणजे काय?

What Is Electronic Interlocking: ओडिशामधील (Odisha) बालासोर जिल्ह्यामध्ये शुक्रवारी बाहानगा येथे झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातामागील (Odisha Train Accident) मुख्य कारण समोर आलं आहे. 288 प्रवाशांनी प्राण गमावलेला हा अपघात कसा झाला हे सांगताना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टीममुळे (Electronic Interlocking System) अपघात झाल्याचं नमूद केलं. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टीममध्ये गडबड झाल्याने दुर्घटना झाल्याचं रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितलं. आधी ही इंटरलॉकिंग मानवी सहभागाने म्हणजेच मॅन्युअली केली जायची. मात्र आता हे लॉकिंग ऑटोमॅटीक पद्धतीने होतं. यामध्येच गडबड झाल्याने हा अपघात झाल्याचं रेल्वेमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

"रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी या ट्रेन अपघातासंदर्भातील तपास पूर्ण केला आहे. या अपघातामधील मुख्य कारण काय आहे याचा शोध लागला आहे. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगमध्ये बदल झाल्याने हा अपघात झाला," असं रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना म्हणाले. या अपघासाठी जबाबदार असलेल्या लोकांची ओळख पटवण्यात आली असल्याचंही रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितलं. मात्र रेल्वेमंत्र्यांनी ज्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगचा उल्लेख केला ती यंत्रणा नेमकी असते तरी काय हे पाहूयात...

रेल्वे स्थानकाजवळ अनेक रेल्वे लाइन्स म्हणजेच मार्गिका असतात. या मार्गिका एकमेकांना वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशनमध्ये जोडल्या जातात. यासाठी काही ठराविक पॉइण्ट्स निश्चित केलेले असतात. या पॉण्ट्सवरुन मार्गिका निश्चित केल्या जातात तिथे एका मोटरच्या आधारे रुळांची दिशा बदलली जाते. तर रेल्वे स्थानकांवरील सिल्गनलच्या माध्यमातून लोको पायलेटला ट्रेन स्थानकात आणण्यासंदर्भातील परवानगी दिली जाते किंवा नाकारली जाते. ट्रॅक लॉकिंग आणि सिग्नल्स या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी संलग्न होऊन काम करतात. म्हणजेच ट्रॅकची लॉकिंग केल्यावर ट्रेन कोणत्या मार्गाने जाणार हे निश्चित झाल्यानंतर त्याच मार्गावरील सिग्नल या ट्रेनला दिले जातात. या संपूर्ण यंत्रणेला सिग्नल इंटरलॉकिंग असं म्हणतात. सिग्नल इंटरलॉकिंगच्या माध्यमातून ट्रेन सुरक्षित मार्गाने प्रवास करेल हे सुनिश्चित केलं जातं.

#WATCH | The commissioner of railway safety has investigated the matter and let the investigation report come but we have identified the cause of the incident and the people responsible for it... It happened due to a change in electronic interlocking. Right now our focus is on… pic.twitter.com/UaOVXTeOKZ

