महाकुंभ विशेष ट्रेनवर प्रवाशांची दगडफेक; कारण सर्वांनाच विचार करायला लावणारं, म्हणाले 'आम्हाला ठार...'

मध्य प्रदेशात महाकुंभमेळ्यासाठी निघालेल्या विशेष ट्रेनवर प्रवाशांकडून दगडफेक करण्यात आली आहे. ही ट्रेन झाशी ते प्रयागराज दरम्यान प्रवास करत होती. हरपालपूर रेल्वे स्थानावर तिच्यावर प्रवाशांकडून दगडफेक झाली. झालं असं की, जेव्हा ट्रेन रेल्वे स्थानकावर पोहोचली तेव्हा तिचे दरवाजे आतून बंद असल्याचं प्रवाशांच्या लक्षात आलं. दरवाजे उघडले जात नसल्याने संतापलेल्या प्रवाशांनी ट्रेनवर तुफान दगडफेक केली. सोशल मीडियावर काही व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये प्रवासी ट्रेनच्या दरवाजावर दगडफेक करुन काचा फोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसत आहे.

एका व्हिडीओत प्रवासी सांगताना ऐकू येत आहे की, रात्री 8 वाजता ट्रेन झाशी येथून प्रयागराजसाठी रवाना झाली होती. "ट्रेन हरपालपूर येथे पोहोचली आणि तिच्यावर दगडफेक करण्यात आली. त्यांनी ट्रेनचं नुकसान केलं. दगड आतमध्ये फेकण्यात आले. त्यांनी प्रवाशांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. आतमध्ये लहान मुलं आणि महिला होत्या," असं प्रवासी सांगत आहे.

उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) प्रयागराज (Prayagraj) येथे सुरु असलेल्या महाकुंभमेळाव्यासाठी (Mahakumbh) विशेष ट्रेन चालवल्या जात आहेत. ज्यामुळे देशभरातील भाविक येथे गर्दी करत आहेत.

A special train going from #Jhansi to #Prayaraj was attacked with stones at #Harpalpur station when passengers on the platform discovered the compartment doors were locked.

Footage shared on social media depicts the men throwing stones at the train, breaking its windows while… pic.twitter.com/4qbsAVhmAR

— Hate Detector (@HateDetectors) January 28, 2025