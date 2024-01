'माझ्याकडून काय चूक झाली ते तर...'; राहुल गांधी यांना मंदिरात जाण्यापासून अडवले

Rahul Gandhi Denied Entry In Temple: अयोध्येतील राम मंदिरात आज रामलल्लाची प्राण प्रतिष्ठा केली जात आहे. संपूर्ण देशभरातील मान्यवरांना या सोहळ्यासाठी आमंत्रण पाठवण्यात आलेले आहे. मात्र, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोडो न्याय यात्रेत व्यस्त आहेत. राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा सध्या आसाम राज्यातील नगांव जिल्ह्यात आहे. नगांव जिल्ह्यातच असामचे वैष्णव संत शंकरदेव यांचे जन्मस्थानदेखील आहे. राहुल गांधी आज वैष्णव संत शंकरदेव यांच्या जन्मस्थानी बर्दोवा येथे जाणार होते. मात्र, आता तिथे जाण्यापासून रोखल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे.

राहुल गांधी यांनी दावा केला आहे की, प्रशासनाने मंदिरात जाण्याची परवानगी सुरुवातीला दिली होती. मात्र आता ती परवानगी नाकारण्यात आली आहे. मंदिरात प्रवेश करण्यावरुन राहुल गांधी यांची पोलिस प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांसोबतही बाचाबाची झाली होती. त्यामुळं काही काळ भारत जोडो यात्रेत तणावाचे वातावरण होते. मी इथे आलो आहेच तर मला फक्त देवासमोर हात जोडायचे आहेत, असं सांगून राहुल यांनी परवानगी देण्याची मागणी केली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी त्यांना दुपारी 3 नंतर तुम्ही मंदिरात दर्शनाला जाऊ शकतात, असं उत्तर दिल्याचा दावा काँग्रेस करत आहे.

#WATCH | Assam | On his visit to Batadrava Than, Congress MP Rahul Gandhi says "We want to visit the temple (Batadrava Than). What crime have I committed that I cannot visit the temple?..." pic.twitter.com/1Y3cKs8Xn5

— ANI (@ANI) January 22, 2024