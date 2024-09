'पावसात कंगनाचा मेकअप खराब झाला असता, तिला कोणी ओळखलं नसतं म्हणून..'; विधानसभेतील Video

Insulting Remark On Kangana Ranaut In Assembly: हिमाचल प्रदेशचे महसूल मंत्री जगत नेगी यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या खासदार तसेच अभिनेत्री कंगना रणौतवर टीका केली आहे. ही टीका करताना नेगी यांनी, "कंगना पावसाचा फटका बसलेल्या हिमाचलला, सर्व काही पूर्वव्रत झाल्यानंतर आली कारण पावसामुळे तिचा मेकअप खराब झाला असता," असा टोला लगावला. नेगी यांच्या या टीकेवरुन नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

"भाजपाच्या खासदार कंगना रणौत यांनी पूराचा फटका बसलेल्या भागांना तेव्हा भेट दिली जेव्हा सर्व काही पूर्वव्रत झालं होतं. पावसामुळे त्यांचा मेकअप खराब झाला असता आणि त्यांना कोणी ओळखू शकलं नसतं. तिच्याऐवजी तिची आईच आलीय असं अनेकांना वाटलं असतं," असं विधान नेगी यांनी हिमाचलच्या विधान परिषदेमध्ये बोलताना केलं.

कंगना रणौत मागील महिन्यामध्ये आपल्या गृहराज्याला भेट दिली. तिने तिच्या भेटीदरम्यानचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. "लोकांनी सारं काही गमावलं आहे. या साऱ्याचं मला फार वाईट वाटत आहे. आमची एकच आशा आहे ती म्हणजे पंतप्रधान मोदी," असं कंगनाने म्हटलेलं.

"कंगनाजी येथे तेव्हाच आल्या जेव्हा मदतकार्य पूर्ण झालेलं आणि परिस्थिती, वातावरणात सुधारणा झाली होती. मुंबईत राहून त्यांनी ट्वीट केलं होतं की त्या इथे येऊ शकत नाही कारण या ठिकाणी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला होता. त्या केवळ प्रसिद्धीसाठी इथे आल्या होत्या," असंही नेगी म्हणाले.

