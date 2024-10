2 लाखांच्या बॅगेवरुन ट्रोल झाल्यानंतर अध्यात्मिक गुरु जया किशोरी यांनी सोडलं मौन, म्हणाल्या, 'मी कुठे सर्वांना...'

आध्यात्मिक गुरु जया किशोरी (Spiritual orator Jaya Kishori) आपल्या वेगवेगळ्या व्हिडीओंमुळे नेहमीच चर्चेच असतात. कधी त्या एखादा उपदेश करताना दिसतात, तर कधी आयुष्य जगण्याची कला शिकवताना दिसतात. याचदरम्यान एक असा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे ज्यामुळे त्यांच्यावर प्रचंड टीका होत आहे. विमातळावर कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या जया किशोरी यांच्याकडे 2 लाखांची बॅग दिसल्यानंतर त्या टीकेच्या धनी झाल्या. 29 वर्षीय जया किशोरी Dior ची Book Tote बॅग वापरत असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. दरम्यान या टीकेवर आता जया किशोरी यांनी भाष्य केलं आहे.

ट्रोलिंगवर भाष्य करताना जया किशोरी म्हणाल्या की, "मी एक सर्वसामान्य मुलगी एका सामान्य घरात माझ्या कुटुंबासह राहते. मी तरुणांनादेखील हेच सांगत असते की, तुम्ही मेहनत करायला हवी, पैसे कमवायला हवेत, स्वत:साठी चांगलं आयुष्य निर्माण केलं पाहिजे आणि आपली स्वप्नं पूर्ण करायला हवीत". जया किशोरी यांनी दावा केला आहे की, त्यांची डायर "बुक टोट", जरी अत्यंत मूल्यवान असली तरी एक कस्टमाईज आयटम आहे, जो स्पष्टपणे कोणत्याही चामड्याशिवाय बनवलेला आहे.

"ही एक कस्टमाईज बॅग आहे. यामध्ये कोणतंही चामडं वापरण्यात आलेलं नाही. कस्टमाईज म्हणजे तुमच्या इच्छेप्रमाणे ती बॅग तयार केली जाते. यामुळे त्यावर माझं नावही लिहिण्यात आलेलं आहे. मी कधीच चामड्याचा वापर केलेला नाही आणि करणारही नाही. जे माझ्या कथेसाठी येतात त्यांना चांगलंच माहिती आहे की, मी कधीही हे सर्व मोहमाया आहे असं सागत नाही. पैसे कमवू नका किंवा सगळं सोडून द्या असं मी बोलत नाही," असा दावा जया किशोरी यांनी केला आहे.

#WATCH | Kolkata: On the controversy over carrying an expensive handbag, Spiritual orator Jaya Kishori says, "One does not use brands just by looking at them. You go somewhere and if you like something, you buy it. I have some principles, one of which is that I do not use… pic.twitter.com/Q75ckAVoAt

