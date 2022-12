Video: तरुणीला गाडीतून पळवून नेलं आणि त्यानंतर आला 'तो' Video समोर

Telangana Viral Video : सोशल मीडियाचं (Social media) जग खूप छोटं आहे. इथे एखादी गोष्ट क्षणात अख्खा जगात व्हायरल होते. काही फोटो किंवा व्हिडिओ इतके ट्रेंड ( Viral Video) होतात की, प्रत्येकाच्या सोशल मीडियावर ते दिसून येतं...आणि मग काय तो ट्रेडिंग व्हिडिओ (Trending Video) किंवा टॉपिक बनतो. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतो आहे. तो व्हिडिओ पाहून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसेल. धक्कादायक असा हा व्हिडिओ पाहून अनेकल प्रश्न निर्माण होतात.

पहाटेच्या वेळी साधारण 5.30 वाजताच्या सुमारास एक तरुणी आपल्या वडिलांसोबत मंदिरात जात होती. तेव्हा अचानक एक कार त्यांचा समोर येऊन थांबली त्यातून तोंडाला रुमाल बांधलेले तीन तरुण खाली उतरले आणि त्यातील एकाने तरुणीला पकडले. ती त्यांचा तावडीतून सुटण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर एका तरुणीने वडिलांना रोखून धरलं आहे. अखेर त्या तरुणचं अपहरण करण्यात आलं. वडील गाडी मागे धावत होते पण तरुणीला पळून नेण्यात अपहरणकर्त्यांना यश आलं. या घटनेचं सीसीटीव्ही (CCTV) फूटज समोर आलं असून ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.

मुलीचं अपहरण (kidnapped video) झाल्यामुळे वडिलांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. या प्रकरणात 4 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान सीसीटीव्ही फुटजेमध्ये अपहरणाची घटना कैद झाली. या एका पांढऱ्या कारमध्ये तरुणीचं अपहरण करताना दिसतं आहे. मात्र या गाडीवर नंबर प्लेट नव्हती.

Unidentified men kidnapped an 18-year-old girl in #Telangana's Rajanna Sircilla district and a video of the incident captured on CCTV has gone viral on social media.

The incident occurred in Moodepalle village of Chandurthi mandal. pic.twitter.com/v1JDrgO68l

— IANS (@ians_india) December 20, 2022