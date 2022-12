Viral Video : नवरीचा नादचं खुळा! स्वत:च्याच लग्नात वाजवला भन्नाट ढोल, VIDEO व्हायरल

Viral News : देशभरात लग्नाचा माहोल आहे. अनेक ठिकाणी ढोल नगाडे वाजतायत, लग्नाच्या वराती (wedding day) निघतायत. अशात सोशल मीडियावर (Social media) देखील लग्नाचाच फिव्हर दिसून येत आहेत. कारण सोशल मीडियावर सध्या असेच व्हिडिओ नजरेस पडतायत. यातील काही व्हिडिओत नवरा-नवरी (Bride & Groom) आणि नातेवाईकांचे डान्सचे पाहायला मिळत आहे. असाच एक व्हिडिओ (Video Viral) सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.या व्हिडिओची सोशल मीडियावर चर्चा आहे.

सोशल मीडियावर (Social media) लग्नाचे अनेक व्हिडिओ (wedding Video) व्हायरल होत आहेत. असाच एक व्हिडिओ आता समोर आला आहे. या व्हिडिओत एक नवरीच स्वत:च्या लग्नात वाजंत्री बनली आहे. नवरीला बँन्ड वाजवताना व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओची सोशल मीडियावर एकच चर्चा आहे.

व्हि़डिओत तुम्ही पाहू शकता, नवरी तिचे लग्नाचे सर्व विधी सोडून वाजंत्र्यासोबत ढोल वाजवतेय. नवरी (Bride play Drum) व्हिडिओत तमिळनाडूतील प्रसिद्द वाद्य चेंडा वाजवते आहे. मुलीला चेंडा वाजवताना पाहून वडिल देखील तिला साथ द्यायला आले. वडिलांनंतर तिचा होणारा नवरा देखील यात सामील झाला होता. या संदर्भात व्हिडिओ सध्या सोशल मीडिय़ावर (Social media) व्हायरल होत आहे.

या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये नवरीचे वडील चेंडा मास्टर असल्याचे सांगण्यात आले आहे.त्यामुळे नवरी आपल्या लग्नात चेंडा वाजवून वडिलांना मान देताना दिसतेय. या व्हिडिओत पुढे खुप खास क्षण आहे, ज्यामध्ये वडिल देखील तिच्या मुलीला या साथ देण्यासाठी स्टेजवर येतात. अशा रीतीने मुलगी आणि वडील दोघेही चेंडा वाजवतात. त्यानंतर नवरा देखील या दोघांमध्ये सहभागी होतो आणि चेंडा वाजवतो.

या व्हायरल व्हिडिओच्या (Viral Video) कॅप्शनमध्ये आज गुरुवायूर मंदिरात विवाह सोहळा पार पडला असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच नवरीचे वडील चेंडाई मास्तर आहेत आणि नवरी मोठ्या उत्साहाने ते वाजवते आहे, मुलीला पाहून वडील देखील चेंडा वाजवायला येतात, असे सांगण्यात आले आहे. लग्नातला हा भावनिक क्षण या व्हिडिओत कैद झाला आहे.

A marriage function in guruvayoor temple today. The brides dad is Chendai master and the daughter plays it enthusiastically with her dad also joining at the end. The groom also seems to be participating. pic.twitter.com/VgoQbIhwhh

