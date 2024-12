सलमान खानच्या प्रेमात वेडी होती प्रीती झिंटा? चाहत्यांच्या त्या प्रश्नावर अभिनेत्री म्हणाली...

प्रीती झिंटा आणि सलमान खान यांनी एकत्र अनेक सुपरहिट चित्रपट केले आहेत. 'हर दिल जो प्यार करेगा', 'चोरी चोरी चुपके चुपके', 'दिल ने जिस अपना कहा', 'जान-ए-मन', 'हीरोज' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये दोघांची जोडी प्रेक्षकांनी खूपच पसंती दिली आहे. त्यांच्या कामाची एक गोड आणि सौम्य केमिस्ट्रीही प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या कामाच्या जोडीने सिनेमा प्रेमींमध्ये एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

प्रीतीने दिलं ठोस उत्तर

त्यांची मैत्री नेहमीच अफवांमध्ये अडकली असते. प्रीतीने सलमान खानच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्यासोबतचे काही जुने फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. त्या फोटोंसह तिने लिहिलं, 'हॅपी बर्थडे सलमान. मी तुझ्यावर सर्वात जास्त प्रेम करते. बाकी मी तुला भेटल्यावर सांगेन. आपण एकत्र येऊन काही फोटो काढले पाहिजेत, नाहीतर मी फक्त जुने फोटो शेअर करणार आहे.' या कॅप्शनने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आणि त्यांच्या नात्यावर विविध प्रश्न उभे केले.

नेटकऱ्याचा प्रश्न आणि प्रीतीचं उत्तर

एका नेटकऱ्याने विचारले, 'तू कधी सलमानला डेट केलं आहेस का?' या प्रश्नावर प्रीतीने तात्काळ उत्तर दिलं आणि सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला. तिने मजेदार शैलीत उत्तर दिलं, 'सलमान कुटुंबातील सदस्य आणि माझ्या जवळच्या मित्रासारखा आहे. एवढं नाही तर तो माझ्या पतीचा देखील मित्र आहे. तुम्हाला असे वाटत असल्यास, क्षमस्व' या उत्तराद्वारे प्रीतीने सलमान खानसोबत तिच्या नात्याविषयीची सर्व अफवा नाकारली आणि तिच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर एक स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली.

सलमान आणि प्रीती यांचे नातं: एक मजबूत मैत्री

प्रीती झिंटा आणि सलमान खान यांचं नातं कधीच रोमांटिक न राहता एक मजबूत मैत्रीचं उदाहरण ठरलं आहे. दोघं एकमेकांच्या वैयक्तिक आयुष्याची कदर करतात आणि एकमेकांचे विश्वासू मित्र आहेत. प्रीतीने नेहमीच सलमानच्या कुटुंबासोबत आपली मैत्री दाखवली आहे आणि या दोघांमधील प्रेम आणि आदर कायमच स्पष्ट केलं आहे.

आजही प्रीती झिंटा सोशल मीडियावर आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधत असते आणि तिच्या चाहत्यांची ती नेहमीच फेव्हरेट राहिली आहे. तिच्या उत्तम अभिनयाचे आणि सौम्य व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक चाहते आहेत जे तिच्या प्रत्येक गोष्टीला प्रेमाने स्वीकारतात.

Happy Burrday @BeingSalmanKhan Just wanna say I love you the mostest Rest will tell you when I speak to you ….. and yes we need more photos otherwise I will keep posting the same old ones ! Ting pic.twitter.com/XLVHxTIFY6

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) December 27, 2024