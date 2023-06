5 तासांत फक्त 40 रुपये मिळाले, रिक्षाचालकाला अश्रू अनावर; VIDEO तुफान व्हायरल

Viral Video: आपलं काम कोणतंही असलं तरी दिवसाच्या किंवा महिन्याच्या शेवटी त्याचा योग्य मोबदला मिळाला नाही तर होणारं दु:ख हे समान असतं. मग तुम्ही एखाद्या कंपनीत उच्चपदावर असा किंवा मग मजुरीचं काम करत असा. जेव्हा मेहनत करुनही आपल्या खिशात पैसा येत नाही तेव्हा येणारी हतबलता जीवघेणी असते. हीच हतबलता दाखवणारी एक घटना सध्या चर्चेत आहे. एका रिक्षाचालकाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून त्यात तो आपली व्यथा मांडत आहे. आपली व्यथा मांडताना त्याला आपले अश्रू थांबवता येत नव्हते.

सोशल मीडियावर बंगळुरुमधील एका रिक्षाचालकाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये कमी पैसे मिळत असल्याने रिक्षाचालक रडत असल्याचं दिसत आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने मोफत बस प्रवास सुविधा सुरु केली असल्याने हा रिक्षाचालक व्यथित झाल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान या व्हिडिओची सत्यता पडताळण्यात आलेली नाही.

दरम्यान या व्हिडिओनंतर ट्विटरला मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरु झाली आहे. काहीजण मेहनत घेणाऱ्या या रिक्षाचालकाप्रती संवेदशीलता व्यक्त करत आहेत. तर काहीजण रिक्षाचालक अनेकदा भाड्याच्या नावाखाली जास्त पैसे उकळतात असा आरोप करत आहेत.

कन्नडामधील स्थानिक वृत्तवाहिनीशी बोलताना रिक्षाचालक आपण सकाळपासून किती कमाई केली हे दाखवत आहे. ट्विटमध्ये सांगितलं आहे, त्यानुसार सकाळी 8 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत त्याने फक्त 40 रुपये कमावले आहेत.

A Bengaluru auto driver in tears after collecting just Rs 40/- from 8 am to 1 pm. This is the result of free bus rides given by the new Cong govt in Karnataka.

Pushing people into poverty. pic.twitter.com/2RZEjA9pw8

— Zavier (@ZavierIndia) June 25, 2023