Viral Video: अन् तरुणाने धावत्या कारमधून नोटा फेकण्यास सुरुवात केली, व्हिडीओ व्हायरल

Viral Video: सोशल मीडियावर (Social Media) प्रसिद्ध होण्यासाठी अनेक तरुण-तरुणी धडपड करत असतात. याचसाठी अनेकदा जीवघेणे स्टंटही केले जातात. पण अनेकदा असे प्रकार अंगाशी येतात आणि थेट पोलिसांपर्यंत पोहोचतात. असाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral Video) झाला आहे. या व्हिडीओत दोन तरुण धावत्या कारमधून नोटा फेकत आहेत. पोलिसांनी या घटनेची दखल घेत तरुणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

गुरुग्राम येथील ही घटना आहे. व्हिडीओत तरुणांनी एक रील तयार केल्याचं दिसत आहे. यामध्ये आपल्यामागे पोलीस लागले आहेत असं दर्शवत तरुण धावत्या कारमधून नोटा फेकत आहेत. एक तरुण गाडी चालवत असताना दुसरा तरुण डिक्कीत बसून पैसे फेकताना व्हिडीओत दिसत आहे. गल्फ कोर्स रोडवर हा सगळा प्रकार घडला आहे.

#WATCH | Haryana: A video went viral where a man was throwing currency notes from his running car in Gurugram. Police file a case in the matter.

रीलमधील आवाज ऐकल्यानंतर हा ऑडिओ शाहिद कपूरच्या 'फर्जी' वेब सीरिजमधील सीन कॉपी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसत आहे. दरम्यान, व्हिडीओत तरुणांच्या गाडीचा क्रमांक स्पष्ट दिसत आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी ट्वीट करत पोलिसांकडे कारवाईची मागणी केली होती. पोलिसांनी याची दखल घेत गुन्हा दाखल केला आहे.

Police came to know about an incident through a video on social media where two men tried to re-create a scene from a movie by throwing currency notes from a car on Golf course road. Police filed a case under various sections of IPC. Main accused identified: Vikas Kaushik, ACP,… https://t.co/QBNi1iWEGu pic.twitter.com/fat3vsnv05

— ANI (@ANI) March 14, 2023