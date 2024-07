जमीन हादरली आणि सगळंच खचू लागलं...; निसर्गाचा कोप अन् वायनाड हादरलंय, आतापर्यंत 106 जणांचा मृत्यू

देवाची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या केरळमधील वायनाडची सकाळ अतिशय वेदनादायी होती. भीषण भूस्खलन झालेल्या वायनाडमध्ये आतापर्यंत 106 जणांनी आपला जीव गमावला आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे, आजही तिथे पाऊस पडत आहे. वायनाडमध्ये भूस्खलनाची घटना 29 जुलै रोजी मध्यरात्री घडली जेव्हा सर्वजण झोपेत होते. रात्रीच्या काळोखात आपल्यासोबत काय होईल याची कल्पनाही तेथील लोकांना नव्हती.

रहिवासी भागातून पावसाचे पाणी वाहत असून रस्त्यालगतच्या घरांचा रस्त्याशी संपर्क तुटला आहे. या घरात लोक अडकले. रात्री झोपल्यावर तो आपल्या घरात असेल हे त्याला माहीत नव्हते पण सकाळी उठल्यावर तो नदीच्या मध्यभागी असतो.

केरळमधील वायनाड या पहाडी जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनाने मोठे नुकसान झाले आहे. भारतीय लष्कर, एनडीआरएफ, राज्य पोलीस आणि इतर यंत्रणा संयुक्तपणे बचाव कार्य करत आहेत. ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या लोकांची सुटका आणि बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू आहे. 122 इन्फंट्री बटालियन (TA) मद्रासचे एक पथक बचाव कार्यासाठी तैनात करण्यात आले आहे. लष्कराचा अभियांत्रिकी गटही लवकरच वायनाडला पोहोचेल.

एनडीआरएफचे अनेक पथक बचाव कार्यात गुंतले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघात स्थळावरून आतापर्यंत 106 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. अनेकांचे प्राणही वाचले आहेत. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी बचाव कार्यासाठी सर्व संसाधने एकत्रित करण्याचे आदेश दिले आहेत. नौदल, हवाई दल आणि राज्य पोलीसही बचावकार्यात मदत करत आहेत. सीपीआय(एम) आणि काँग्रेसने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना बचाव कार्यात मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.

#WATCH | Kerala: Indian Army, NDRF carries out a rescue operation in Chooralmala area of Wayanad where a landslide occurred earlier today claiming the lives of over 70 people. pic.twitter.com/CLwaaXWAbJ

राज्य सरकार बाधितांना सर्व प्रकारची मदत करत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कर्तव्य अधिकारी यांच्याकडे बचाव कार्यात समन्वय साधण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. बचाव कार्यात ड्रोन आणि पोलिसांच्या श्वान पथकांचा वापर केला जात आहे. केंद्र सरकारपासून राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनापर्यंत सर्वच स्तरावर बचावकार्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. हा थोडक्यात सारांश आहे.

केरळमधील वायनाड येथे झालेल्या भूस्खलनानंतरच्या परिस्थितीवर पंतप्रधान मोदी लक्ष ठेवून आहेत, असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले. केंद्र सरकार केरळला आवश्यक ती सर्व मदत करत आहे. ते म्हणाले की, अपघातानंतर सुमारे 250 लोकांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात आले आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्याशीही फोनवर चर्चा केली आहे. आणि आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासन दिले.

MI-17 आणि ALH सारख्या शक्तिशाली हेलिकॉप्टरचा बचाव कार्यात वापर केला जात आहे. हे हेलिकॉप्टर दुर्गम भागात पोहोचू शकतात आणि बचाव पथकांना पुरवठा आणि उपकरणे पोहोचवू शकतात, तसेच जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेऊ शकतात.

भूस्खलनामुळे झालेले नुकसान किती मोठे आहे याचा पुरावा सोशल मीडियावर समोर आलेले व्हिडिओ आणि चित्रे आहेत. रस्ते, वाहने, मालमत्ता, झाडे या सर्वांवरच वाईट परिणाम झाला आहे.

At least 50 people , including two children have died and several others are feared trapped after massive landslides hit various hilly areas in Kerala's Wayanad district.

My prayers are with the families who lost their loved ones #Wayanad #Keralarain #kerala pic.twitter.com/yug9Ip3lXq

— jamil malek (@jamilmalek21) July 30, 2024