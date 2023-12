Year Ender 2023 : बिकिनी गर्ल, रोमान्सपासून भांडणापर्यंत! दिल्ली मेट्रोचे हे व्हिडीओ 2023 मध्ये होते Trending

Delhi Metro Top 10 Viral Videos in 2023 : या वर्षाला 2023 ला निरोप देण्यासाठी अवघे काही दिवस राहिले आहेत. या वर्षी सोशल मीडियावर व्हायरल आणि ट्रेंडिंग व्हिडीओबद्दल बोलायचं झालं तर. यावर्षी दिल्ली मेट्रोमधील बिकिनी गर्लचा व्हिडीओनंतर सोशल मीडियावर दिल्ली मेट्रो ट्रेंडिंगमध्ये होता. त्यानंतर दिल्ली मेट्रोचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले. कपलचा रोमान्स, अश्लील चाळे, वाद विवाद, तरुणींचे डान्सपासून भजन कीर्तनपर्यंत अनेक व्हिडीओ गाजले. एवढंच नाही तर दिल्ली मेट्रोमधील व्हिडीओने अनेक वाद झाले. अखेर दिल्ली मेट्रो प्रशासन आणि दिल्ली महिला आयोगाला या व्हिडीओमुळे अनेक ठोस पाऊलं उचलावे लागले. या वर्षी 2023 मधील दिल्ली मेट्रोमधील टॉप 10 व्हिडीओ कुठले होते यावर एक नजर टाकूयात. (Year Ender 2023 Bikini Girl couple kiss romance and fight Top 10 Viral Videos Delhi Metro were trending in 2023)

दिल्ली मेट्रोमधील टॉप 10 व्हिडीओबद्दल बोलायचं झालं तर जागेवरुन झालेल्या भांडताना एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर खूप गाजला होता. हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर @gharkekalesh नावाच्या यूजर्सने पोस्ट केला होता. या व्हिडीओ 3 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले होते.

Kalesh b/w Two man inside Delhi metro over Push and Shove for seat pic.twitter.com/Ih4x5TSRMY

दिल्ली मेट्रो हा शब्द सोशल मीडियावर या वर्षी ट्रेंडिंगमध्ये होता. कारण दिल्ली मेट्रोमधील कपलचे अश्लील चाळे आणि रोमान्समुळे प्रवाशांना त्रासदायक ठरत होता. दिल्ली मेट्रोमधील अनेक कपलचे व्हिडीओ व्हायरल झाले. त्यातील एका व्हिडीओ आतापर्यंत 2 लाखांहून अधिक लाइक्स मिळाले. तर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली.

दिल्ली मेट्रोमधील हा व्हिडीओ पुन्हा पुन्हा पाहिला जातोय. पालकांसोबत तीन मुलांचा व्हिडीओ नेटकऱ्यांना भावूक करतोय. हा व्हायरल व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर (@salty_shicha_official) नावाच्या युजरने शेअर केला आहे. या व्हिडीओला 14 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.

दिल्ली मेट्रोमधील तरुणीने बिकिनीमध्ये प्रवास केला. तिला पाहून नेटकऱ्यांनी उर्फी जावेदची बहीण म्हटलं. या व्हिडीओनंतर सोशल मीडियावर दिल्ली मेट्रो ट्रेंडिंगमध्ये आली.

Another video of Delhi Metro.

If this is an example of WOMEN EMPOWERMENT, then alas our young generation GIRLS can be victim of such EMPOWERMENT

And this is exactly what SHAMELESS FEMINISTS want.

I would call it CULTURAL GENCIDE.#delhimetro @OfficialDMRC pic.twitter.com/BrmjBQ3u32

— Barkha Trehan / बरखा त्रेहन (@barkhatrehan16) March 31, 2023