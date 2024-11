'चल आपण एकत्र काम करुयात,' Zomato च्या CEO ने थेट सोशल मीडियावरुन तरुणाला दिली ऑफर, तो म्हणाला 'तुम्ही जरा...'

झोमॅटोचे सीईओ दीपिंदर गोयल यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन नव्या फिचरसंबंधी सर्व अपडेट्स शेअर केल्या आहेत. 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी दीपिंदर गोयल यांनी 'Food Rescue' या आपल्या नव्या फिचरसंबंधी माहिती दिली होती. हे फिचर झोमॅटोवरील रद्द केलेल्या ऑर्डर इतर संभाव्य ग्राहकांना रिडायरेक्ट करून अन्नाची नासाडी कमी करण्याचा प्रयत्न करतं. या फिचरसंबंधी माहिती देताना गोयल यांनी लिहिलं आहे की, "रद्द केलेल्या ऑर्डर्स आता जवळपासच्या ग्राहकांसाठी पॉप अप होतील, जे त्यांना त्यांच्या मूळ पॅकेजिंगमध्ये अप्रतिम किमतीत मिळवू शकतात. काही मिनिटांत ही ऑर्डर त्यांना प्राप्त होईल".

दीपिंदर गोयल यांनी नव्या फिचरची माहिती दिल्यानंतर अनेकांनी त्यांचं कौतुक केलं आहे. तर काहींनी त्यांना सल्ले दिले आहेत. यामधील एका युजरने दिलेले सल्ले वाचून दीपिंदर गोयल चांगलेच प्रभावित झाले. या युजरचं नाव भानू असं आहे. या फिचरचा दुरुपयोग कसा रोखता येईल यादृष्टीने त्याने काही सल्ले दिले आहेत.

All this and more already in place. Good thinking, btw. Who are you and what do you do? Would love to know you more, and see if we can work together? :)

TRENDING NOW news

DM me please if you wanna chat more.

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) November 10, 2024