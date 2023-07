सुशांत सिंग आणि दिशा सालियन प्रकरणी आदित्य ठाकरेंच्या निकटवर्तीयाचं मोठं विधान; म्हणाले "लोकांच्या चपला..."

Rahul Kanal on Sushant Singh Rajput: ठाकरे गटाला शनिवारी एक मोठा धक्का बसला आहे. आदित्य ठाकरेंचे (Aditya Thackeray) निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे युवासेना प्रमुख राहुल कनाल (Rahul Kanal) यांनी पक्षाला रामराम ठोकला. राहुल कनाल यांनी आदित्य ठाकरेंची साथ सोडत शिंदे गटात प्रवेश केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. दरम्यान, शिंदे गटात प्रवेश करताच राहुल कनाल यांनी सुशांत सिंग (Sushant Singh) आणि दिशा सालियन (Disha Salian) कथित आत्महत्येप्रकरणी मोठं विधान केलं आहे. राहुल कनाल यांनी सुशांत सिंग आणि त्याची मॅनेजर दिशा सॅलियनच्या आत्महत्येवर भाष्य करत सविस्तरपणे तपास करण्याची मागणी केली आहे.

सुशांत सिंग आणि दिशा सॅलियन प्रकरणात भाजपा नेते नारायण राणे, नितेश राणे यांनी वारंवार आदित्य ठाकरेंवर आरोप केले आहेत. आदित्य ठाकरेंचा या प्रकरणांशी संबंध असून आपल्याकडे पुरावे असल्याचे दावेही त्यांनी अनेकदा केले आहेत. राणे कुटुंबीयांनी जाहीरपणे पत्रकार परिषदा घेत आदित्य ठाकरेंवर आरोप केले असले तरी अद्याप याप्रकरणी एकही पुरावा समोर आलेला नाही. पण आता आदित्य ठाकरेंच्या निकटवर्तीयानेच या प्रकरणावर भाष्य केल्याने प्रकरण पुन्हा तापण्याची चिन्हं आहेत.

शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर राहुल कनाल यांनी प्रसासमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "सुशांत सिंग आणि दिशा सालियन प्रकरणी तपास सुरु असल्यानेच राहुल कनालने शिंदे गटात प्रवेश केल्याची चर्चा अनेकजण करत आहेत. त्यामुळेच मी मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती केली आहे की, याप्रकरणी सविस्तर चौकशी करा. जे लोक माझ्यावर आरोप करत आहेत त्यांना चौकशीतून उत्तर दिलं जावं. जर चौकशीत माझं नाव आलं तर मी त्यांच्या चपलांचा मार खाण्यास तयार आहे".

#WATCH | Maharashtra: "I have requested CM Eknath Shinde to conduct a detailed investigation in Sushant Singh Rajput and Disha Salian's murder case...And if my name comes up in it (involvement in the murder) I am ready to leave politics," says Rahul Kanal, Yuva Sena leader and… pic.twitter.com/ds3AZFxfrC

— ANI (@ANI) July 2, 2023