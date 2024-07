'वर्ल्ड कप जल्लोषाच्या नावाखाली रेव्ह पार्टी', ठाण्यात चाललंय काय? जितेंद्र आव्हाडांचा धक्कादायक आरोप

Rave party in Thane : पुण्यातील फर्ग्युसन रस्त्यावरील एल थ्री बार मध्ये झालेल्या ड्रग्ज पार्टीप्रकरणात ड्रग्जचा पुरवठा करणाऱ्या साखळीवर पुणे पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगाल्यानंतर आता ठाण्यातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ठाण्यात रेव्ह पार्टीचे आयोजन करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. बेकायदेशीर बार आणि रेस्टॉरंट्सला अभय कुणाचं आहे? असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी विचारला आहे.

येऊरमधील एका प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये रेव्ह पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. या पार्टीमध्ये सर्व प्रकारची ड्रग्स उपलब्ध होती. सर्व टॉप पेडलर्स देखील मुक्तपणे फिरत होते, असा आरोप जितेंद्र आव्हाडांनी केलाय. वर्ल्ड कपच्या नावाखाली आनंदोत्सव साजरा केला जात होता. ट्रॅफिक मॅचमुळे नाही तर रेव्ह पार्टीमुळे झालं होतं. तसेच रेव्ह पार्टीमध्ये 80 टक्के लोक हे मुंबईमधील होते, असा दावा देखील जितेंद्र आव्हाडांनी केला आहे.

A #Raveparty was organised in #Yeoor in one of the famous hotels in #yeoor.All kinds of #Drugs were available all top peddlars were also moving freely.The cover was #worldcup2024

The reason for traffic was not due to match it was due to the rave party.

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) June 30, 2024