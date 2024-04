भोवळ येऊन पडल्यानंतर नितीन गडकरींनी शेअर केली पोस्ट, म्हणाले 'आता पुढच्या सभेत...'

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचादरम्यान भाजपाचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांना स्टेजवरच भोवळ आली. सुदैवाने त्यांना वेळीच उपस्थितांनी पकडल्याने ते खाली पडले नाहीत. यवतमाळ वाशिम लोकसभा मतदारसंघाच्या महायुतीच्या (Mahayuti) उमेदवार राजश्री पाटील (Rajashree Patil) यांच्या प्रचारार्थ पुसद येथे सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी भाषण करत असताना त्यांना भोवळ आली. यानंतर उपस्थितांनी तात्काळ त्यांना उपचारासाठी नेलं. दरम्यान नितीन गडकरी यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत प्रकृतीची माहिती दिली आहे.

नितीन गडकरी यांना भोवळ आल्यानंतर सभास्थळी एकच धावपळ सुरु झाली आहे. मंचावर उपस्थित कार्यकर्त्यांनी त्यांना वेळीच डॉक्टरांकडे उपचारासाठी नेलं. नितीन गडकरी यांनी काही वेळातच पुन्हा आपल्या भाषणाला सुरुवात केली होती. यादरम्यान त्यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी आपण पुढील सभेसाठी जात असून, प्रकृती व्यवस्थित असल्याची माहिती दिली.

नितीन गडकरी यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "पुसद, महाराष्ट्रा येथे प्रचारादरम्यान उकाड्यामुळे अस्वस्थ वाटलं. पण आता पूर्णपणे तंदरुस्त आहे आणि पुढील सभेत सहभागी होण्यासाठी वरुडला जात आहे. तुमचं प्रेम आणि शुभेच्छांसाठी धन्यवाद".

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत तापमानाचा पार वाढलेला असताना 7 टप्प्यात होणाऱ्या मतदानावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. "ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा नेते नितीन गडकरी पूर्णपणे आणि लवकर बरे व्हावेत यासाठी शुभेच्छा. या कडक उन्हाळ्यात निवडणूक लढवणे खरोखरच असह्य आहे. आज 24 एप्रिल आहे, आणि तुम्ही कल्पना करू शकता का,7 टप्प्यातील निवडणुका 1 जूनपर्यंत चालू राहतील?", असं त्या म्हणाल्या आहेत.

Pray for quick and complete recovery of senior Union Minister and BJP leader Nitin Gadkari @nitin_gadkari. Electioneering in the scorching heat of this cruel summer is indeed unbearable. Today is 24 April, and, can you imagine, our 7-phase elections will continue till 1st…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 24, 2024