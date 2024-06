'जबाबदारी कोण घेणार आहे?' भाजपा नेत्याने पक्षाला दाखवला आरसा, 'फक्त एका व्यक्तीची...'

Maharashtra LokSabha Election Result: लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला महाराष्ट्रात अपेक्षित यश मिळालेलं नाही. भाजपाच्या नेतृत्वातील महायुतीने 17 जागा जिंकल्या असून, याऊलट महाविकास आघाडीने 31 जागा जिंकल्या आहेत. भाजपाच्या अपय़शानंतर आता पक्षाचे नेते आरसा दाखवत आहेत. भाजपा नेते मोहित कंबोज (Mohit Kamboj) यांनी महाराष्ट्रातील पराभवाची जबाबदारी कोण घेणार आहे? अशी विचारणा केली आहे. महाराष्ट्राचे वरिष्ठ नेते आणि मंत्र्यांची जबाबदारी ठरवायला हवी असंही मोहित कंबोज म्हणाले आहेत.

मोहित कंबोज यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली असून त्यात लिहिलं आहे की, "भाजपा महाराष्ट्र आणि भाजपा मुंबईने रिअॅलिटी चेक करण्याची गरज आहे. या पराभवाची जबाबदारी कोण घेणार आहे? फक्त एका व्यक्तीची लाईन छोटी करण्याच्या नादात पक्षाचं नुकसान केलं. महाराष्ट्राचे वरिष्ठ नेते आणि मंत्र्यांची जबाबदारी ठरवायला हवी".

BJP Maharashtra & BJP Mumbai need to have reality check !

Who is going to take responsibility of this defeat ?

सिर्फ़ एक आदमी की लाइन छोटी करने के चकर में पार्टी का नुक़सान किया !

Maharashtra Senior leaders , Ministers accountability to be done !@BJP4Maharashtra @BJP4Mumbai

— Mohit Kamboj Bharatiya (@mohitbharatiya_) June 5, 2024