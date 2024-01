'अचानक भारत सुंदर दिसायला लागला'; MamaEarth च्या सहसंस्थापकांवर भडकले नेटकरी

MamaEarth Ghazal Alagh : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीप दौऱ्यावरुन भारत आणि मालदीवमध्ये संबंध ताणले गेले आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यावरुन केलेल्या टीकेवरुन मालदीवच्या तीन मंत्र्यांना पदावरुन हटवण्यात देखील आलं होतं. त्यामुळे आता भारतीयांनी मालदीवला आणि तिथल्या पर्यटनाला विरोध सुरु केला आहे. दुसरीकडे भारताल्या नेतेमंडळींपासून सेलिब्रिटींपर्यंत सर्वांना भारतीय पर्यटनाला महत्त्व देण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र आता मालदीवला विरोध करण्याच्या नादात मामाअर्थच्या सह-संस्थापक गझल अलघ या चांगल्याच ट्रोल झाल्या आहेत.

भारत आणि मालदीवच्या वाढत्या तणावादरम्यान, मामाअर्थच्या सह-संस्थापक गझल अलघ यांनी भारतीय पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. मात्र त्यांच्या या पोस्टवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अलघ यांनी त्यांच्या मुंबई ते नाशिक प्रवासादरम्यान हेलिकॉप्टरमधून घेतलेला एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. काही नेटकऱ्यांनी मालदीवसोबत तुलना अनावश्यक असल्याचे म्हटलं आहे, तर काहींनी मालदीव वादावर भाष्य करण्यास तुला उशीर झाल्याचे म्हटलं आहे.

काय म्हणाल्या गझल अलघ?

"जर मी तुम्हाला सांगितले की मी आत्ता मालदीवमध्ये आहे, तर तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवाल का? पण मी प्रत्यक्षात मुंबई ते नाशिकला हेलिकॉप्टरने जात आहे. आपण ज्या परदेशी देशांना भेट देऊ इच्छितो त्या देशांच्या बरोबरीने भारत आहे. आपल्याला फक्त ते अधिक एक्सप्लोर करण्याची आवश्यकता आहे," असे गझल अलघ यांनी कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे.

If I told you I was in the Maldives right now, you'd believe me, right?

But, I'm actually in a chopper from Mumbai to Nashik.

India really is no less than the foreign countries that we aspire to go to. We just need to explore it more. pic.twitter.com/h3t7sAdHN7

— Ghazal Alagh (@GhazalAlagh) January 16, 2024