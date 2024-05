'44 वर्षात पहिल्यांदाच मी आणि माझे वडील...,' मिलिंद देवरा यांची पोस्ट चर्चेत, म्हणाले 'CM एकनाथ शिंदे...'

LokSabha Election: राज्यसभेचे खासदार मिलिंद देवरा (Milind Deora) यांनी 20 वर्षात पहिल्यांदाच आपण लोकसभा निवडणूक (LokSabha Election) लढणार नाही असं म्हटलं आहे. पण आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रचारासाठी वाट पाहत आहोत असंही सांगितलं आहे. 44 वर्षांत प्रथमच, माझे वडील किंवा मी दक्षिण मुंबईत मतपेटीवर असणार नाही असंही त्यांनी सांगितलं आहे. मिलिंद देवरा यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली असून, यामध्ये वडिलांसोबतचा फोटोही शेअर केला आहे.

मिलिंद देवरा यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "20 वर्षांत पहिल्यांदाच मी लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही. आणि, 44 वर्षांत प्रथमच, माझे वडील किंवा मी दक्षिण मुंबईत मतपेटीवर असणार नाही. उमेदवार म्हणून सलग चार निवडणुकांनंतर, मी "मुंबई, महाराष्ट्र आणि त्यापलीकडे राज्यसभा खासदार" म्हणून पंतप्रधान मोदी आणि शिंदे यांच्या प्रचारासाठी उत्सुक आहे".

यावेळी त्यांनी दक्षिण मुंबईतील नागरिकांना आपण स्थानिक आणि देशतापळीवर जमेल तितकं प्रतिनिधित्व करु असं आश्वासनही दिलं. "मला दक्षिण मुंबईतील रहिवाशांना खात्री द्यायची आहे की एक राज्यसभा खासदार म्हणून मी स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर माझ्या क्षमतेनुसार त्यांचे प्रतिनिधित्व करत राहीन. तुमचा पाठिंबा म्हणजे माझ्यासाठी सर्वस्व आहे," असं ते म्हणाले आहेत.

#LakshyaWahiShuruaatNayi

For the first time in 20 years, I won't be contesting in a Lok Sabha election. And, for the first time in 44 years, my father or I will not be on the ballot box in South Mumbai.

After four consecutive elections as a candidate, I am looking forward to… pic.twitter.com/FRLKYVo1A7

— Milind Deora | मिलिंद देवरा (@milinddeora) May 1, 2024