Nagaland Election Result: नागालँडमध्ये निळा झेंडा फडकला, आठवले गटाने रचला इतिहास

Nagaland Election Result: नागालँडमध्ये भाजपा युती सत्तास्थापनेच्या दिशेने वाटचाल करत असताना महाराष्ट्रातील पक्षांनीही आपली छाप सोडली आहे. एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार पाच ठिकाणांवर आघाडी असताना दुसरीकडे रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने इतिहास रचला आहे. आठवले गटाने नागालँडमध्ये निळा झेंडा फडकावला असून दोन उमेदवार विजयी झाले आहेत. महाराष्ट्रात एकही आमदार नसणाऱ्या आठवले गटाचे थेट नागालँडमध्ये आमदार निवडून आल्याने चर्चा रंगली आहे.

राज्यात एकीकडे कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणुकीमुळे राज्याच्या जनतेचं लक्ष लागलं असताना रामदास आठवले यांनी थेट नागालँडमध्ये आपली छाप पाडली आहे. नागालँड विधानसभा निवडणुकीत टूएनसंद सदर- 2 विधानसभा मतदारसंघात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले) अधिकृत उमेदवार इम्तिचोबा विजयी झाले आहेत. इम्तिचोबा ४०० मतांच्या फरकाने विजयी झाले आहेत. त्यांना एकूण ५५१४ मतं मिळाली. तसंच नोकसेन विधानसभा मतदारसंघातून वाय. लिमा ओनेन चँग विजयी झाले आहेत. त्यांनी ५१५१ मतं मिळाली आहेत.

Extending my heartiest congratulations to Mr. Imtichoba for winning the Tuensand Sadar- II seat in the Nagaland Assembly Elections 2023. This win is the result of the hard work of lakhs of RPI (Athawale) workers across the country. #NagalandAssemblyElections2023 pic.twitter.com/wo505YW86z

नागालँडमधून 'ऊस शेतकरी' या निशाणीवर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाच्या उमेदवारांनी निवडणूक लढली. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने एकूण आठ ठिकाणी आपले उमेदवार उभे केले होते. यामधील दोन उमेदवार विजयी झाले आहेत अशी माहिती रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली आहे.

Extending my heartiest congratulations & best wishes to Mr. Y. Lima Onen Chang for winning the Noksen seat in the Nagaland Assembly Elections 2023. This victory is the result of the hard work of lakhs of RPI (Athawale) workers across the country.#NagalandAssemblyElections2023 pic.twitter.com/Kvm8m2NtRs

— Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) March 2, 2023